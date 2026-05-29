«Cela ne me fait pas peur» : Après Habib Beye, Samir Nasri prend un risque pour sa carrière d'entraineur !

Amadou Diawara

Comme Habib Beye, Samir Nasri aimerait démarrer une carrière d'entraineur après avoir endossé le rôle de consultant chez Canal +. Si l'ex-coach de l'OM a pris cher à cause de ses propos sur les plateaux de télévision, le Français refuse de changer sa manière de parler pour éviter de vivre le même sort que lui.

Après avoir été consultant chez Canal +, Habib Beye a lancé sa carrière d'entraineur de Ligue 1 au Stade Rennais, avant de devenir le nouveau coach de l'OM. Toutefois, le Sénégalais a été violemment critiqué à cause de certaines de ses déclarations sur les plateaux de télévision. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Samir Nasri a assuré sa défense.

«Je vais toujours assumer mes propos» « Cette saison, lorsqu'il était en difficulté, Habib Beye s'est vu reprocher son passé de consultant et ses avis tranchés de l'époque sur Luis Enrique. C'est le jeu ? J'ai trouvé ça injuste. On devait juger Habib Beye pour sa capacité ou pas à entraîner l'OM, cela n'aurait dû être que cela ces quatre derniers mois. On ne doit pas le juger parce qu'il y a trois ans, il a déclaré qu'il ne comprenait pas la gestion du cas Mbappé par Luis Enrique. Il était alors payé pour être consultant et donner son avis. Et quand il est devenu entraîneur, tout le monde l'attendait avec un fusil de sniper pour lui tirer dessus. Ce n'est pas correct. Si on veut avoir des consultants engagés, qui apportent une plus-value, on ne peut pas les attaquer comme ça », a pesté Samir Nasri, avant de se prononcer sur sa future carrière en tant qu'entraineur.