OM : «Il s'est senti trahi par des joueurs qu'il avait fait venir», Nasri balance sur Benatia !

Amadou Diawara

Arrivé en tant que conseiller en novembre 2023, Medhi Benatia est devenu le nouveau directeur sportif de l'OM en janvier 2025. Alors que le Marocain vient de quitter le club marseillais, Samir Nasri est revenu sur son mandat. Et l'ancien joueur de l'OM a expliqué pourquoi il s'en était pris à ses joueurs face à la presse.

Lorsqu'il a raccroché les crampons, Medhi Benatia est devenu agent de joueurs, et ce, jusqu'à ce que l'OM fasse appel à lui. En effet, le club marseillais a engagé le Marocain en tant que conseiller en novembre 2023. Et en janvier 2025, Medhi Benatia a été promu directeur sportif de l'OM. Durant son passage à Marseille, qui vient de s'achever, le dirigeant de 39 ans s'en est pris à ses joueurs publiquement à plusieurs reprises. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Samir Nasir a expliqué les craquages de son ami.

«Des joueurs abandonnaient ou avaient un manque» « Votre ami Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM jusqu'en mai, s'est exprimé de manière très cash cette saison. Cela vous a surpris ? Non. Il avait une mission, celle d'imposer une rigueur à ce club, de l'excellence en termes de comportement, d'envie, d'abnégation. Et plusieurs fois, il s'est senti trahi par des joueurs, dont certains qu'il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses sorties permettaient à d'autres de rester discrets... », a précisé Samir Nasri, avant de poursuivre.