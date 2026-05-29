OM : «Il s'est senti trahi par des joueurs qu'il avait fait venir», Nasri balance sur Benatia !

Arrivé en tant que conseiller en novembre 2023, Medhi Benatia est devenu le nouveau directeur sportif de l'OM en janvier 2025. Alors que le Marocain vient de quitter le club marseillais, Samir Nasri est revenu sur son mandat. Et l'ancien joueur de l'OM a expliqué pourquoi il s'en était pris à ses joueurs face à la presse.
Lorsqu'il a raccroché les crampons, Medhi Benatia est devenu agent de joueurs, et ce, jusqu'à ce que l'OM fasse appel à lui. En effet, le club marseillais a engagé le Marocain en tant que conseiller en novembre 2023. Et en janvier 2025, Medhi Benatia a été promu directeur sportif de l'OM. Durant son passage à Marseille, qui vient de s'achever, le dirigeant de 39 ans s'en est pris à ses joueurs publiquement à plusieurs reprises. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Samir Nasir a expliqué les craquages de son ami.
«Des joueurs abandonnaient ou avaient un manque»
« Votre ami Medhi Benatia, directeur sportif de l'OM jusqu'en mai, s'est exprimé de manière très cash cette saison. Cela vous a surpris ? Non. Il avait une mission, celle d'imposer une rigueur à ce club, de l'excellence en termes de comportement, d'envie, d'abnégation. Et plusieurs fois, il s'est senti trahi par des joueurs, dont certains qu'il avait lui-même fait venir. Par ailleurs, ses sorties permettaient à d'autres de rester discrets... », a précisé Samir Nasri, avant de poursuivre.
«Cela ne l'a jamais dérangé d'être le méchant flic »
« Medhi, cela ne l'a jamais dérangé d'être le méchant flic dans un duo. Et surtout, à chaque fois, j'ai compris ses prises de parole. Cela me parlait comme supporter de l'OM, il décrivait exactement ce que j'avais vu sur le terrain. À certains moments, des joueurs abandonnaient ou avaient un manque dans certaines performances, comme à Lorient ou à Nantes. On ne peut pas lui reprocher de s'être engagé jusqu'au bout », a affirmé Samir Nasri, actuel consultant de Canal +.