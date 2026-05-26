Habib Beye - OM : Medhi Benatia à l’origine de révélations troublantes ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Successeur de Roberto De Zerbi à la tête de l’Olympique de Marseille, Habib Beye devrait prochainement plier bagage. Son retour dans la cité phocéenne ne s’est pas déroulé comme l’espérait l’ancien international sénégalais, qui a perdu au fil des semaines le soutien de Medhi Benatia, pourtant à l’origine de sa venue.

La question n’est plus de savoir désormais si Habib Beye va quitter l’OM, mais quand. Avec la nomination de Stéphane Richard à la tête du club phocéen et l’arrivée attendue de Grégory Lorenzi comme directeur sportif, un nouvel entraîneur devrait suivre. Bruno Genesio, qui vient de quitter le LOSC, figure notamment dans les petits papiers de la direction. Choisi par Medhi Benatia en février, Habib Beye n’a pas rempli les deux objectifs fixés à son arrivée, à savoir une qualification en Ligue des champions et un sacre en Coupe de France.

Des révélations qui n’ont pas arrangé la situation de Beye à l’OM Rapidement, l’aventure de Habib Beye a viré au flop, et sa relation avec Medhi Benatia s’est dégradée. Comme l’explique La Provence rien ne s’est arrangé entre les deux hommes après les révélations de Foot Mercato, présenté comme un « canal proche de la direction olympienne », sur l’attitude de Beye en contradiction avec celle de son directeur du football, furieux après la défaite à Lorient. Le Sénégalais avait, quant à lui, pris la décision de soutenir son groupe.