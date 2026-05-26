Nouvel entraîneur à l'OM : Voilà l'homme qui va permettre à Bruno Genesio de remplacer Habib Beye !

Alors que son départ du LOSC a été officialisé lundi, Bruno Genesio se démarque désormais comme le grand favori afin de remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM. Stéphane Richard, nouveau président du club marseillais, a d’ailleurs déjà pu échanger avec lui. Un rapprochement notamment permis par une personne proche des deux parties.
Deux ans après son arrivée et alors qu’il est en fin de contrat, Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Dans un communiqué publié lundi, le club a officialisé le départ de son entraîneur, après une troisième place en Ligue 1 et donc une qualification directe en Ligue des champions. Actuellement en vacances à Saint-Tropez, Bruno Genesio pourrait s’installer dans la durée dans le sud de la France, lui dont le nom revient avec insistance du côté de Marseille.
Genesio en tête de la liste de l’OM pour remplacer Beye
Habib Beye ne devrait pas être conservé et l’OM a dressé une liste de quatre à cinq noms pour le remplacer. Comme indiqué par L’Équipe, on y retrouve celui de Christophe Galtier, mais surtout de l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes. Car Galtier a encore un an de contrat avec le Neom FC, ce qui rend ce dossier bien plus compliqué que celui de Genesio. La nouvelle direction marseillaise souhaite recruter un Français, expérimenté, habitué à la Ligue 1, stable émotionnellement et accessible financièrement. Autant dire que celui qui vient de quitter son poste au LOSC correspond parfaitement au profil recherché.
L’OM et Genesio ont le même avocat
Toujours selon L’Équipe, Bruno Genesio a d’ailleurs déjà échangé directement avec Stéphane Richard, nouveau président de l’OM, le technicien français n’ayant pas d’agent. Les deux parties ont en revanche le même avocat, Olivier Martin, ce qui a donc permis à Marseille de facilement récolter les informations dont il avait besoin. À noter que Bruno Genesio était également stagiaire professionnel à Lyon en compagnie de Stéphane, frère aîné de maître Martin.