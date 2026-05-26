Nouvel entraîneur à l'OM : Voilà l'homme qui va permettre à Bruno Genesio de remplacer Habib Beye !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ du LOSC a été officialisé lundi, Bruno Genesio se démarque désormais comme le grand favori afin de remplacer Habib Beye sur le banc de l’OM. Stéphane Richard, nouveau président du club marseillais, a d’ailleurs déjà pu échanger avec lui. Un rapprochement notamment permis par une personne proche des deux parties.

Deux ans après son arrivée et alors qu’il est en fin de contrat, Bruno Genesio ne sera plus l’entraîneur du LOSC la saison prochaine. Dans un communiqué publié lundi, le club a officialisé le départ de son entraîneur, après une troisième place en Ligue 1 et donc une qualification directe en Ligue des champions. Actuellement en vacances à Saint-Tropez, Bruno Genesio pourrait s’installer dans la durée dans le sud de la France, lui dont le nom revient avec insistance du côté de Marseille.

Genesio en tête de la liste de l’OM pour remplacer Beye Habib Beye ne devrait pas être conservé et l’OM a dressé une liste de quatre à cinq noms pour le remplacer. Comme indiqué par L’Équipe, on y retrouve celui de Christophe Galtier, mais surtout de l’ancien entraîneur de l’OL et de Rennes. Car Galtier a encore un an de contrat avec le Neom FC, ce qui rend ce dossier bien plus compliqué que celui de Genesio. La nouvelle direction marseillaise souhaite recruter un Français, expérimenté, habitué à la Ligue 1, stable émotionnellement et accessible financièrement. Autant dire que celui qui vient de quitter son poste au LOSC correspond parfaitement au profil recherché.