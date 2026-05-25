Départ à l'OM : Bruno Genesio est libre, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Pour remplacer Habib Beye, l'OM de Frank McCourt aurait identifié plusieurs profils, dont celui de Bruno Genesio. En fin de contrat le 30 juin avec le LOSC, l'entraineur de 59 ans est assuré de changer de club cet été. En effet, les Dogues ont officialisé le départ de Bruno Genesio ce lundi soir.

Pour pallier le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a officialisé la signature d'Habib Beye le 18 février. Lors de son arrivée à Marseille, le Sénégalais a paraphé un bail d'une saison et demie, soit jusqu'au 30 juin 2027. Toutefois, Habib Beye avait deux objectifs à remplir pour continuer l'aventure à l'OM la saison prochaine : qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et pour la Ligue des Champions 2026-2027. Alors qu'il n'a pas réussi sa mission, Habib Beye s'en va à l'intersaison. Et pour le remplacer, Frank McCourt pense à recruter Bruno Genesio, entre autres, cet été. Cela tombe plutôt bien, puisqu'il ne reste pas au LOSC.

«Le LOSC et Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration» En fin de contrat le 30 juin avec le LOSC, Bruno Genesio ne va pas rempiler. Comme l'a communiqué le club lillois sur son site officiel, le technicien français de 59 ans va changer d'air cet été. « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club. Le président Olivier Letang, au nom du club et de ses collaborateurs, tient à exprimer ses remerciements sincères à Bruno Genesio pour la qualité du travail accompli, de la relation établie avec toutes les composantes du club ainsi que pour le professionnalisme et l’investissement permanents dont il a fait preuve durant ces deux saisons éprouvantes », a écrit le LOSC, avant de poursuivre.