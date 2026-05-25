«C'est la fin» : En larmes, Stan Wawrinka fait ses adieux à Roland-Garros !

Amadou Diawara

Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Stan Wawrinka s'est frotté à Jesper de Jong. Toutefois, le Suisse s'est incliné en quatre sets. Alors qu'il prendra sa retraite sportive à l'issue de la saison, Stan Wawrinka a fait ses adieux au Grand Chelem français lors d'une cérémonie organisée en son honneur.

Agé de 41 ans, Stan Wawrinka va prendre sa retraite sportive à l'issue de la saison. En lice pour son tout dernier Roland-Garros, le Suisse a affronté Jesper de Jong au premier tour ce lundi après-midi. Toutefois, Stan Wawrinka s'est incliné en quatre sets (6–3, 3–6, 6–3, 6–4) face au joueur néerlandais de 25 ans. Lors de la cérémonie organisée en son honneur sur le court Simonne-Mathieu, Stan Wawrinka était en larmes au moment de son discours.

«Je n’ai pas envie de vous dire au revoir» « C’est dur. Je n’ai pas envie de vous dire au revoir. Tout d’abord, j’ai envie de remercier Amélie (Mauresmo, directrice du tournoi), Gilles (Moretton, président de la FFT), et toutes les personnes qui travaillent pour le tournoi, de m’avoir permis de vivre de telles émotions. C’est grâce à des tournois comme celui‐ci que j’ai rêvé d’être un joueur de tennis, j’ai grandi avec le rêve de participer à Roland‐Garros au moins une fois. Ce tournoi rend les rêves possibles. Je ne vais pas faire un long discours pour mes amis, ma famille, car je vais encore jouer cette année. Je le ferai à la fin », a confié Stan Wawrinka, avant de faire passer un message à son adversaire du jour : Jesper de Jong.