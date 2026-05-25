Roland-Garros : «C'est quelqu'un que j'ai admiré», Djokovic déclare sa flamme à Monfils après sa soirée d'adieu !

Amadou Diawara

Alors qu'il mettra un terme à sa carrière, Gaël Monfils s'apprête à disputer son tout dernier Roland-Garros. Pour l'occasion, le Français a organisé une soirée d'adieu ce jeudi soir. Invité par Gaël Monfils pour cet événement, Novak Djokovic a tenu à lui rendre un vibrant hommage

Gaël Monfils fêtera ses 40 ans le 1er septembre. Alors que ses jeunes années sont derrière lui, le tennisman français a décidé de mettre fin à sa carrière à l'issue de cette saison. Par conséquent, il est sur le point de disputer son tout dernier Roland-Garros, ayant rendez-vous avec son compatriote Hugo Gaston pour son entrée en lice. Pour marquer le coup, Gaël Monfils a organisé une soirée d'adieu ce jeudi soir. Invité à cet événement, Novak Djokovic a tenu à lui rendre hommage lors de sa dernière conférence de presse.

«Un ami et un rival» « Je voudrais dire quelques mots sur Gaël, qui a été un ami et un rival, et quelqu’un que j’ai vraiment admiré et avec qui j’ai grandi depuis l’âge de 13 ou 14 ans. C’était une soirée merveilleuse, une ambiance incroyable, et il méritait pleinement cette célébration de sa carrière que nous avons vécue jeudi soir. C’était vraiment agréable pour nous tous d’être là pour lui. Il le méritait », s'est enflammé Novak Djokovic, avant d'en rajouter une couche.