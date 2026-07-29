Bradley Barcola sur le départ : Voilà comment le PSG souhaite réinvestir l’argent de son transfert !

Pierrick Levallet

Et si Bradley Barcola quittait le PSG cet été ? L’international français ne semble pas enclin à prolonger son contrat qui court jusqu’en juin 2028 dans la capitale. Liverpool continuerait de se tenir à l’affût, à l’instar d’Arsenal. Les Rouge-et-Bleu, eux, auraient déjà établi un plan pour réinvestir l’argent du transfert de l’ailier de 23 ans sur le mercato.

L’avenir de Bradley Barcola au PSG est des plus incertains. Si son contrat court jusqu’en juin 2028, RMC Sport a récemment révélé que l’international français ne comptait pas prolonger. L’hypothèse d’un départ de l’ailier de 23 ans cet été n’est donc pas à exclure, surtout que Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’il n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Les Rouge-et-Bleu, de leur côté, attendraient aux alentours de 170M€ pour se séparer de l’ancien de l’OL. Et les dirigeants parisiens auraient déjà décidé de la façon dont ils comptaient réinvestir l’argent du transfert de Bradley Barcola.

Deux transferts pour oublier Bradley Barcola au PSG ? Comme le rapporte SPORT, le départ de Bradley Barcola permettrait au PSG de financier le transfert de Maghnes Akliouche. Les négociations sont toujours en cours avec l’AS Monaco, qui attendrait 50M€ pour son milieu offensif. Mais ce n’est pas tout. Les doubles champions d’Europe en titre pourraient également se servir de l’argent récupéré avec Bradley Barcola pour recruter un défenseur central de haut niveau et capable de jouer ponctuellement dans le couloir droit. Cette stratégie serait mûrement réfléchie afin d’éviter des ennuis avec le fair-play financier.

Le PSG va finalement fermer la porte à un départ de Barcola ? Reste maintenant à voir si Bradley Barcola fera ses valises cet été ou non. Avec l’échec du transfert de Yan Diomandé - le joueur du RB Leipzig se rapprochant très sérieusement du Real Madrid - le PSG pourrait finalement conserver l’international français pour la saison à venir. Les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient ainsi essayer de le convaincre de revenir sur sa décision et de réenvisager une prolongation dans la capitale.