Mercato Analyse - PSG : Paris a déjà tranché pour Barcola, ça se confirme

Alexandre Higounet

Ces dernières heures, le média anglo-saxon The Athletic a révélé que Luis Enrique pourrait décider de ne plus s'appuyer sur Bradley Barcola la saison prochaine quand bien même il venait finalement à rester au Paris Saint-Germain. Si la justification avancée apparaît crédible, à savoir que le coach veut des joueurs totalement déterminés à jouer pour le PSG, le fait est qu'il s'agit aussi de pousser le joueur vers la sortie, confirmant l'hypothèse qu'un choix avait été fait auparavant à son sujet.

Ces dernières heures, le média anglo-saxon The Athletic, réputé très fiable dans ses informations, a lancé une grosse révélation dans le dossier Bradley Barcola. Dans un article publié dans la matinée, le site a ainsi écrit : « Des sources internes au PSG soulignent que l'entraîneur Luis Enrique ne souhaite travailler qu'avec des joueurs pleinement investis ; par conséquent, si le club n'obtient pas le montant escompté, Barcola pourrait ne pas figurer dans l'effectif la saison prochaine ».

Le message clair émis par le PSG... Le message est clair : Luis Enrique n'aurait pas l'intention de s'appuyer sur Barcola la saison prochaine, quand bien même il resterait au Paris Saint-Germain. L'argument utilisé par ces sources internes au club parisien serait que le coach espagnol ne souhaite pas miser sur des éléments qui ne sont pas déterminés à jouer pour Paris. Assurément, il s'entend et peut tout à fait jouer dans la décision de l'entraîneur. Mais ne nous y trompons pas. Si au sein du PSG, on laisse fuiter une information comme celle-là, c'est avant tout pour encourager l'attaquant parisien dans ses intentions de départ.

Trop de joueurs dont le poste préférentiel est sur l'aile gauche ? Comme l'a analysé le10sport.com précédemment, il faut bien voir que le PSG dispose de trois attaquants de haut niveau dont le poste préférentiel se situe sur l'aile gauche, entre Bradley Barcola, Kvichka Kvaratshkelia et Désiré Doué - même si ce dernier a beaucoup joué à droite l'an dernier -, et d'aucun authentique ailier droit de niveau mondial. De facto, les conditions étaient réunies pour que le PSG envisage le transfert de Barcola, qui de surcroit s'interrogeait sur son avenir, pour financer l'achat d'un ailier de top niveau international, la priorité étant l'ailier droit du RB Leipzig Yan Diomandé.