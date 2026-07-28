Mercato Analyse - PSG : Les questions posées par l'information Rodri...

Alexandre Higounet

Ces derniers jours, une information a circulé selon laquelle le Paris Saint-Germain avait pris position sur le transfert de Rodri, fortement convoité par le Real. La piste a depuis été largement refroidie, de nombreux médias en France comme en Espagne indiquant que le club de la capitale avait fait courir ce bruit pour perturber les plans de Madrid en réponse à l'intervention de dernière minute du club merengue sur le dossier Diomandé. Mais si tel était le cas, si telle était son intention, pourquoi alors le PSG n'a pas ensuite poursuivi son intox ? La question est posée.

En fin de semaine dernière, une information est sortie selon laquelle le Paris Saint-Germain avait pris position dans le dossier Rodri, en partance de Manchester City cet été et que le Real Madrid convoite fortement. Depuis, plusieurs médias ont clairement refroidi la piste, évoquant surtout un intox du club de la capitale pour faire monter les prix et perturber les plans de Madrid, comme une réponse à l'intervention de dernière minute du club merengue dans le dossier Yan Diomandé alors que l'attaquant international ivoirien était promis au PSG.

Que le premier démenti arrive de Marca n'a rien de surprenant La quotidien sportif Marca a ainsi lancé dans ces colonnes hier, comme relayé par Foot Mercato : « Le nom de Rodri, qui circule sur le marché comme une option possible pour le PSG, afin de riposter au coup porté par le Real Madrid avec le transfert de Yan Diomandé, n’a à aucun moment été envisagé au sein du club, ni par Nasser al-Khelaifi, ni par Luis Campos, ni par Luis Enrique lui-même ». En soi, que Marca démente l'intérêt du PSG pour Rodri ne peut être considéré comme significatif, car on peut toujours supposer que le démenti vienne du Real, qui a bien sûr intérêt à ce que cette information soit décrédibilisée.

Si le PSG est à l'origine de l'intox Rodri, pourquoi l'a-t-il lui même démenti dans la foulée ? Plus perturbant, en revanche, est que le quotidien Le Parisien cite des sources internes au PSG pour démentir lui aussi sur son site hier soir : « En interne, certains observateurs estimaient ces dernières heures que cette rumeur pouvait davantage répondre à des intérêts stratégiques qu'à un véritable projet de recrutement, d'autant que Rodri, à qui il ne reste qu'un an de contrat à Manchester City, est également annoncé comme une piste privilégiée par le Real Madrid. (...) Selon nos informations, le club n'aurait donc pas l'intention de renforcer ce secteur et devrait concentrer ses efforts sur d'autres priorités ».