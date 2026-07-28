Bradley Barcola ne veut pas prolonger avec le PSG : Luis Enrique prêt à prendre une décision radicale s'il ne part pas ?

Axel Cornic

Quatrième choix derrière Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola ne semble pas satisfait de sa situation au paris Saint-Germain. Ainsi, plusieurs sources ont récemment annoncé qu'il aurait décidé de ne pas prolonger un contrat qui se termine en juin 2028 et pourrait donc être poussé vers la sortie en ce mercato estival.

Un nouveau cas fait parler, du côté de Paris. Arrivé en 2023 en provenance de l'OL, où il était déjà considéré comme un crack, Bradley Barcola a explosé au PSG. Mais pas assez visiblement, puisque depuis un an il subit de plein fouet la concurrence de Désiré Doué, en club comme en sélection. Ça s'est notamment vu lors de la finale de Ligue des Champions, où l'ailier de 23 ans était remplaçant.

Barcola et le PSG, c'est fini ? Il ne semble plus vouloir jouer les jokers de luxe, puisqu'un premier pas important semble avoir été fait vers un départ du PSG. Plusieurs sources ont en effet annoncé ces dernières heures que la prolongation de Barcola ne serait plus un sujet chaud, ce qui laisse clairement penser à une rupture. Désormais, une séparation semble être devenue la seule solution, surtout si les Parisiens ne veulent pas se diriger vers une fin de contrat extrêmement problématique.

Liverpool intéressé, mais... L'international français peut donc partir... mais pour aller où ? Car le PSG n'a aucune intention de le brader et réclamerait tout de même entre 140 et 170M€, ce qui placerait son transfert parmi les plus gros de l’histoire du football français. Liverpool et plusieurs clubs de Premier League seraient sur le coup, mais pour le moment aucun n’aurait l’intention de formuler une offre officielle. A en croire les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano il est fort probable que l’avenir de Bradley Barcola devienne le gros feuilleton de ce mercato, avec un dénouement dans les tout derniers jours.