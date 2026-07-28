Le PSG dit non à Rodri : Voilà pourquoi le champion du monde espagnol ne rejoindra pas l’effectif de Luis Enrique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Évoqué dans le viseur du Paris Saint-Germain ces derniers jours, Rodri ne devrait pas débarquer dans la capitale. En interne, la direction estime en effet ne pas avoir besoin de renfort dans l’entrejeu compte tenu des présences de Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz ou encore Warren Zaïre-Emery. Le milieu de Manchester City pourrait rejoindre le Real Madrid.

Contrairement à l’été dernier, le PSG va connaître quelques changements durant le mercato. Dans le sens des départs, cela a déjà bougé avec les ventes de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Kang-In Lee (Atlético de Madrid), obligeant la direction parisienne à s’activer pour les remplacer. Ferran Torres (FC Barcelone) est aujourd’hui la piste prioritaire pour renforcer l’attaque, tandis que Maghnes Akliouche (AS Monaco) s’est déjà mis d’accord avec le PSG pour pallier le départ du Sud-Coréen. Yan Diomandé (Leipzig), annoncé proche de rejoindre le double champion d’Europe en titre pendant un temps, devrait quant à lui s'engager au Real Madrid.

L’intérêt pour Rodri justifié par l’échec du dossier Diomandé ? « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé, a fait savoir le club dimanche soir, dans un message transmis à Sky Deutschland. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses - et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif ». Quelques jours auparavant, l’irruption tonitruante du Real Madrid dans ce dossier avait été révélée par plusieurs médias. L’attaquant ivoirien devrait débarquer dans la capitale espagnole pour plus de 100 millions d’euros. Hasard ou non ? C’est au même moment qu’un supposé intérêt du PSG pour Rodri, élu meilleur joueur de la dernière Coupe du monde en Amérique du Nord, est sorti dans la presse. Le milieu de Manchester City semblait jusqu’à présent destiné à rejoindre la Casa Blanca en cas de départ d’Angleterre, à un an de la fin de son contrat. « Plusieurs sources indiquent que cet intérêt parisien est également lié au fait que le club ne soit pas content que le Real Madrid se soit positionné aussi fort dans le dossier Yan Diomandé », a révélé le journaliste Fabrizio Romano.

Pas de renfort attendu dans l’entrejeu D’après les dernières informations du Parisien, Rodri ne fait pas partie des profils étudiés actuellement par la direction du PSG. Au sein du club, on confirme que cet intérêt évoqué récemment dans la presse pourrait davantage être lié à des considérations stratégiques en raison de la présence du Real Madrid dans l’histoire qu'à un véritable projet de recrutement. En réalité, aucun renfort ne serait attendu dans l’entrejeu, le club estimant disposer déjà du meilleur milieu de terrain au monde avec Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Senny Mayulu et même Lucas Beraldo, repositionné ces derniers mois par Luis Enrique.