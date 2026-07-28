Ferran Torres au PSG : Comment le départ de Kolo Muani peut tout changer pour le transfert du champion du monde

Pierrick Levallet

Le PSG souhaite passer à la vitesse supérieure sur le mercato. Le club de la capitale s’est mis en quête d’un nouvel attaquant après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Les dirigeants parisiens auraient ainsi jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Et l’éventuelle arrivée du joueur du FC Barcelone pourrait dépendre du transfert de Randal Kolo Muani cet été.

Le PSG entendrait s’activer pour clore son mercato rapidement cet été. Après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le club de la capitale s’est mis à chercher un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Et les Rouge-et-Bleu auraient jeté leur dévolu sur Ferran Torres. Sacré champion du monde avec l’Espagne il y a quelques jours, le joueur du FC Barcelone plairait à Luis Enrique. Le deal pourrait d’ailleurs dépendre d’un certain Randal Kolo Muani.

Le deal pour Ferran Torres débloqué par le transfert de Randal Kolo Muani ? Comme le rapporte SPORT, Ferran Torres est l’une des cibles prioritaires du PSG sur le mercato. Les pensionnaires de la Ligue 1 auraient commencé à contacter l’international espagnol une fois le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan bouclé. L’attaquant de 26 ans se serait même montré ouvert à une éventuelle arrivée chez les doubles champions d’Europe en titre. Le transfert de Randal Kolo Muani pourrait se révéler déterminant sur ce dossier. Un accord entre le PSG et la Juventus autour de la somme de 40M€ serait en vue pour l’international français. Et ce serait ce montant que les dirigeants parisiens auraient prévu d’investir sur Ferran Torres.

Le PSG a fixé son prix pour Ferran Torres Le PSG entendrait donc financer le transfert du champion du monde 2026 avec le départ de Randal Kolo Muani. Si les Rouge-et-Bleu et les Bianconeri finissent par trouver un terrain d’entente pour l’attaquant de 27 ans, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient transmettre une offre au FC Barcelone pour Ferran Torres. Le dossier serait ainsi débloqué, et le PSG pourrait accélérer les choses pour la venue de l’Espagnol.