Transfert avorté, le PSG règle ses comptes dans un communiqué : Yan Diomandé, Leipzig et le Real Madrid... Tout le monde en prend pour son grade !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Yan Diomandé a été au coeur d'une bataille acharnée ces derniers jours sur le marché des transferts. Néanmoins, au vu sommes astronomiques que le Real Madrid est prêt à fournir au joueur et au RB Leipzig pour ce transfert à plus de 120M€, le PSG a dit stop. Après son communiqué dans la presse allemande, c'est auprès de L'Equipe que le Paris Saint-Germain a justifié ce revirement de situation avec un taquet aux parties concernées.

Une affaire qui semblait rondement menée par le Paris Saint-Germain et ce, depuis des semaines. Et pour cause, un accord contractuel avait déjà été trouvé par les dirigeants du double champion d'Europe avec les agents de Yan Diomandé représentés par Roc Nation. Néanmoins, l'arrivée en grande pompe du Real Madrid dans ce dossier a totalement rebattu les cartes avec une indemnité de transfert actuellement négociée avec le RB Leipzig supérieure à 120M€. Une somme sur laquelle le PSG a refusé de s'aligner, se retirant officiellement des négociations dimanche soir.

«Le PSG a officiellement retiré son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé» Par l'intermédiaire de Sky Deutschland, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué assez salé expliquant les raisons de sa décision. Dans un soucis de principes et de gestion financière stricte à laquelle il était hors de question de déroger, le PSG a coupé les ponts avec les parties concernées. « Le PSG a officiellement retiré ce soir son intérêt et ses offres pour Yan Diomandé. Les indemnités de transfert et les exigences salariales demandées étaient totalement disproportionnées et fausses - et le PSG ne dérogera pas à ses principes de gestion financière rationnelle et d'équilibre de l'effectif ».

«Cela montre aussi où en est le Real Madrid aujourd'hui» Un communiqué qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux au vu des sommes importantes versées par le Paris Saint-Germain sur certains joueurs tels qu'Illya Zabarnyi (66M€ bonus compris), Manuel Ugarte (60M€) et surtout Randal Kolo Muani (90M€) lors des trois dernières années. Néanmoins, le PSG a justifié ce choix d'abandonner le feuilleton Yan Diomandé via L'Equipe. Une source interne au club de la capitale s'est exprimée pour le quotidien sportif en taclant à la fois le RB Leizpig et le Real Madrid, vendeur et futur acquéreur de l'international ivoirien de 19 ans seulement qui n'a pas encore connu la Ligue des champions. « À la fin, ils voulaient des montants fous, pour un joueur qui a du potentiel mais qui, il y a un an, jouait en Deuxième Division espagnole. Nous n'allons pas casser la banque et nous détourner de notre politique pour un joueur juste parce qu'un club vient avec des feux d'artifice ! Cela montre aussi où en est le Real Madrid aujourd'hui...».