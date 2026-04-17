Mercato - OM - «Dès que je prends un club, je t’appellerai» : La promesse de Marcelino au moment de claquer la porte

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Parti de l’Olympique de Marseille en septembre 2023, à peine quelques mois après sa nomination sur le banc phocéen, Marcelino a eu le temps de nouer des liens forts avec Pape Gueye. Interrogé par L’Équipe, l’international sénégalais dévoile une promesse faite par l’ancien entraîneur phocéen.

À Marseille, le passage de Marcelino a laissé un goût très amer. Il faut dire que l’Espagnol n’a pas eu le temps de s’illustrer dans la cité phocéenne en quittant son poste quelques mois seulement après sa nomination. Il n’avait pas réussi à qualifier l’OM pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Cela ne l’a pas empêché pour autant de nouer une belle relation avec un joueur de l’époque.

«Un côté un peu bouffon», Medina prend un avertissement sur sa première saison à l’OM https://t.co/wl7rSlgnJE — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

« J'ai accroché directement avec Marcelino et son staff » Aujourd’hui à Villarreal, Pape Gueye a eu l’occasion de retrouver Marcelino après l'avoir croisé à l’OM. À l’époque, l’entraîneur avait promis à son joueur qu’il le retrouverait ailleurs. « Je sortais de Séville (de janvier à juin 2023, au Séville FC) donc je parlais un peu espagnol à l'arrivée de Marcelino et de son staff (à Marseille). J'ai accroché directement avec eux, c'est vrai, confie le milieu sénégalais dans un entretien accordé à L’Équipe. J'étais suspendu à ce moment-là, je n'ai jamais joué un match officiel avec ce coach à l'OM, mais aux entraînements, je me donnais tout le temps à 100 %. Je me rappelle qu'en partant, il me dit : "Dès que je prends un club, forcément, je t'appellerai." L'histoire s'écrit quelques mois après, Villarreal m'a proposé un projet clair : me faire grandir avec l'équipe. À Marseille, il y avait beaucoup de stars. À Villarreal, c'était la première fois que j'allais être au-devant de cette scène. »