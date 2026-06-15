Mercato - L’OM doit trouver 100M€ : Qui faut-il vendre en priorité ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce lundi 15 juin marque l’ouverture du mercato estival. Les clubs sont désormais autorisés à apporter des retouches à leur effectif et nul doute que ça va énormément bouger à l’OM. Une fois n’est pas coutume, le club phocéen va animer le marché des transferts, surtout dans le sens des départs. Alors que l’OM devrait vendre pour 100M€ cet été, de qui faut-il se séparer ?

A l’OM, on va repartir sur un nouveau projet. Pour cela, Frank McCourt a notamment décidé de faire confiance à Stéphane Richard au poste de président et Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif. Ce dernier est ainsi venu remplacer Medhi Benatia et sera donc aux commandes du mercato olympien qui débute ce lundi. Et voilà que la mission qui attend l’ancien de Brest n’est clairement pas simple. En effet, la situation à l’OM est critique et selon les différents échos, il faudrait vendre pour 100M€ à Marseille. En conséquence, ce sont plusieurs départs qui sont attendus au sein de l’effectif d’Habib Beye.

Greenwood assuré de quitter l’OM ? Quand il s’agit d’évoquer les départs attendus à l’OM, les regards se tournent immédiatement vers Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l’Anglais devrait visiblement faire ses valises étant la plus grosse valeur marchande de l’effectif olympien. L’OM se serait donc résolu à se séparer de Greenwood, attendant de récupérer 55M€, bonus compris, pour s’en séparer. Mais voilà que la totalité de cette somme n’ira pas dans les poches de la direction olympienne puisqu’elle devra reverser 40% à Manchester United. Et alors qu’on annonce l’AS Rome possible destination du numéro 10 marseillais, le club italien serait pour le moment enclin seulement à vers 40M€.