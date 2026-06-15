Mercato - L’OM doit trouver 100M€ : Qui faut-il vendre en priorité ?

Ce lundi 15 juin marque l’ouverture du mercato estival. Les clubs sont désormais autorisés à apporter des retouches à leur effectif et nul doute que ça va énormément bouger à l’OM. Une fois n’est pas coutume, le club phocéen va animer le marché des transferts, surtout dans le sens des départs. Alors que l’OM devrait vendre pour 100M€ cet été, de qui faut-il se séparer ?
A l’OM, on va repartir sur un nouveau projet. Pour cela, Frank McCourt a notamment décidé de faire confiance à Stéphane Richard au poste de président et Grégory Lorenzi en tant que directeur sportif. Ce dernier est ainsi venu remplacer Medhi Benatia et sera donc aux commandes du mercato olympien qui débute ce lundi. Et voilà que la mission qui attend l’ancien de Brest n’est clairement pas simple. En effet, la situation à l’OM est critique et selon les différents échos, il faudrait vendre pour 100M€ à Marseille. En conséquence, ce sont plusieurs départs qui sont attendus au sein de l’effectif d’Habib Beye.
Greenwood assuré de quitter l’OM ?
Quand il s’agit d’évoquer les départs attendus à l’OM, les regards se tournent immédiatement vers Mason Greenwood. Après deux ans à Marseille, l’Anglais devrait visiblement faire ses valises étant la plus grosse valeur marchande de l’effectif olympien. L’OM se serait donc résolu à se séparer de Greenwood, attendant de récupérer 55M€, bonus compris, pour s’en séparer. Mais voilà que la totalité de cette somme n’ira pas dans les poches de la direction olympienne puisqu’elle devra reverser 40% à Manchester United. Et alors qu’on annonce l’AS Rome possible destination du numéro 10 marseillais, le club italien serait pour le moment enclin seulement à vers 40M€.
D’autres départs attendus à Marseille
Alors que l’OM pourrait donc se séparer de Mason Greenwood, la seule vente de ce dernier ne suffira pas à combler les besoins financiers sur la Canebière. D’autres joueurs importants pourraient également faire leurs valises. Le départ de Leonardo Balerdi serait ainsi plus que probable et sur la liste des partants, on pourrait également retrouver Pierre-Emile Höjbjerg. Des noms auxquels pourraient s’ajouter aussi ceux d’Amine Gouiri, Igor Paixao, Quinten Timber ou encore Timohty Weah.
Alors, qui faut-il vendre en priorité à l’OM cet été ?