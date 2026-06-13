Mercato - OM : La réponse cash pour ces deux joueurs de Ligue 1 annoncés à Marseille

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes, l'OM va sûrement connaître un été très agité. Le club de la cité phocéenne doit se reprendre après une saison décevante et des rumeurs tournent autour de l'équipe depuis quelques semaines. Le club est en effet lié à certains dossiers qui concernent notamment des joueurs de Ligue 1 comme Pablo Pagis et Hugo Magnetti. La vérité a été révélée sur ces dossiers.

En pleine reconstruction, l'OM doit maintenant se pencher sur son mercato. Les dirigeants savent qu'ils doivent d'abord régler leurs problèmes financiers avant de faire face à la DNCG et vendre plusieurs joueurs. Mais dans le sens des arrivées, il y a eu aussi deux joueurs de Ligue 1 évoqués dans les radars du club de la cité phocéenne ces dernières semaines. Selon Mohamed Toubache-Ter, les choses seraient en réalité bien différentes.

L'OM intéressé par Pagis et Magnetti ? La vérité éclate Belle révélation de la saison du côté de Lorient, Pablo Pagis peut prétendre rejoindre un autre club plus prestigieux en Ligue 1. Auteur de 10 buts et 5 passes décisives en championnat, il faisait partie des joueurs évoqués autour de l'OM désormais. D'après Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants ne se sont pas penchés sur son dossier : c'est l'agent du fils de Mickaël Pagis, ancien attaquant du club passé à Marseille entre 2006 et 2007, qui a pris contact avec le club. Il ne ferait donc pas partie des petits papiers de la nouvelle direction.