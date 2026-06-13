Mercato - OM : Du changement pour Greenwood ? La décision qui pourrait relancer son avenir

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2029, Mason Greenwood semble être le premier candidat au départ en ce mercato estival. L’Olympique de Marseille a besoin de vendre et la presse italienne parle d’un possible transfert autour des 50M€, avec l’AS Roma qui aurait déjà trouvé un accord avec l’entourage du joueur.

C’est loin d’être une surprise. Venu à Marseille en grande partie pour Roberto De Zerbi, Mason Greenwood fait partie de ces joueurs qui semblent être perdus depuis son départ en février dernier. Et ce qui s’est passé après n’a fait que le pousser vers un départ de l’OM, deux ans après son arrivée.

L’OM prépare le départ de Greenwood Ainsi, dès sa nomination début juin, Grégory Lorenzi a été questionné sur le possible départ de la star anglaise. « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir » avait déclaré le nouveau directeur sportif de l’OM. « Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties ». Et une solution semble bien se dessiner, du côté de l’Italie.