Le PSG ou Arsenal ? Ayyoub Bouaddi a une préférence pour son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si la volonté du LOSC est de le conserver, Ayyoub Bouaddi pourrait tout de même partir contre le bon montant cet été. En ce sens, le PSG fait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain âgé de 18 ans. Un dossier dans lequel Arsenal avancerait également ses pions, mais le principal intéressé aurait une préférence entre les deux clubs.

Formé au LOSC et alors qu’il s’apprête à vivre sa première Coupe du monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi sera très certainement un dossier à suivre cet été. Présent dans l’After Foot sur RMC il y a une dizaine de jours, Olivier Létang avait évoqué la situation de son joueur, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029 et qu’il souhaite conserver la saison prochaine. À propos d’une éventuelle offensive du PSG, le président de Lille avait répondu : « On en parlera avec Ayyoub pour être très sincère, parce que ça avait été aussi l’objet de nos discussions. »

Arsenal tente le coup Bouaddi, qui préfère le PSG pour le moment Un dossier sur lequel travaillerait un sérieux concurrent pour le club de la capitale : Arsenal. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport, les Gunners seraient en contact avec l’entourage du joueur depuis janvier 2025 et en auraient fait une de leurs cibles prioritaires pour renforcer leur milieu de terrain. Une place importante dans l’effectif de Mikel Arteta lui aurait été promise et Ayyoub Bouaddi aurait été réceptif au discours d’Arsenal, même s’il aurait tout de même une préférence pour le PSG.