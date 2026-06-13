Le Real Madrid va s’offrir un joueur de l’équipe de France : Kylian Mbappé valide ce nouveau renfort !

Axel Cornic

Après deux saisons blanches, le président Florentino Pérez a décidé de tout changer au Real Madrid. Ça commence très fort, puisque José Mourinho va faire son grand retour sur le banc madrilène et n connait déjà l’identité de ses premières recrues, avec notamment un défenseur central de l’équipe de France.

La révolution est en marche. Deux ans sans titres c’est beaucoup trop pour le Real Madrid et Florentino Pérez le sait bien. Ainsi, le président madrilène a déjà rappé un très gros coup, puisqu’il a décidé de ramener José Mourinho treize années après son départ. Et évidemment, il va lui donner les armes pour tenter de ramener rapidement des titres.

Ibrahima Konaté au Real Madrid La presse espagnole annonce un mercato titanesque pour le Real Madrid, avec notamment l’arrivée d’un attaquant de renommée mondiale pour la modique somme de 150M€. Mais pour le moment, c’est surtout en défense que ça bouge. Les Merengue ont en effet déjà bouclé l’arrivée de deux renforts en ce secteur de jeu avec Denzel Dumfries de l’Inter, mais surtout Ibrahima Konaté. En fin de contrat avec Liverpool, l’international français de 27 ans a décidé de se lancer un nouveau défi dans sa carrière et il rejoindra donc Kylian Mbappé à Madrid.