Départ du PSG : La décision de Luis Enrique qui a agacé Bradley Barcola

Alexis Brunet

Alors que son contrat prend fin en juin 2028, Bradley Barcola se pose de plus en plus de questions sur son avenir, au point même d’envisager de quitter Paris. L’international français aurait d’ailleurs été très déçu de ne pas avoir été titularisé en finale de la Ligue des champions le 30 mai dernier, ce qui pourrait le pousser à s’en aller définitivement.

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG a lancé de grandes manœuvres pour prolonger certains cadres. Si cela est déjà fait, bien que pas encore officiel pour Willian Pacho, Fabian Ruiz ou bien encore Joao Neves, pour Bradley Barcola cela tarde à se concrétiser. L’international français n’a pas encore prolongé son contrat et il se pose de plus en plus de questions sur son avenir, au point même de peut-être quitter Paris cet été.

Barcola a été déçu de ne pas être titularisé en finale de Ligue des champions Bradley Barcola se demande s’il ne ferait pas mieux de quitter le PSG cet été car il ne dispose pas d’un statut de titulaire indiscutable. Le trio composé de Khvicha Kvaratskhelia, d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lui est souvent préféré lors des gros matchs et cela commence à lui peser. D’après les informations de Sky Sports, l’ancien joueur de l’OL aurait d’ailleurs été très déçu de ne pas être titulaire lors de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai dernier. Les Gunners seraient d’ailleurs très intéressés par les services de l’international français qui va disputer la Coupe du monde avec les Bleus cet été.