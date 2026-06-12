Mercato : Le PSG est passé à l'action pour Maghnes Akliouche !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec l'AS Monaco, Maghnes Akliouche se sent prêt à relever un tout nouveau défi la saison prochaine. Ce qui tombe plutôt bien, puisque sa direction lui a offert un bon de sortie. Intéressé par l'idée de recruter Maghnes Akliouche, le PSG a approché son père pour le rassurer sur ses intentions.

Formé à l'AS Monaco, Maghnes Akliouche pourrait faire ses valises lors de ce mercato estival. D'après les indiscrétions de Média Foot, l'international français a une forte envie d'aller voir ailleurs, estimant être prêt à relever un tout nouveau défi. Et il serait emballé par l'idée de répondre favorablement à l'appel du PSG.

Akliouche est déterminé à quitter l'AS Monaco A en croire Média Foot, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi serait les traces de Maghnes Akliouche depuis plus d'un an. Mais pour le moment, le club de la capitale n'a pas bougé ses pions auprès de l'AS Monaco. Le PSG voulant d'abord connaitre l'identité des joueurs partants avant de lancer les hostilités sur ce dossier. Malgré tout, Luis Campos aurait pris rendez-vous avec le père de Maghnes Akliouche la semaine dernière. Désirant sécuriser ce dossier, le conseiller football du PSG se serait montré rassurant concernant ses intentions.