Mercato - OM : Mason Greenwood impliqué dans un projet à 100M€ !

Après avoir terminé troisième de Serie A, l’AS Rome aurait l’intention de donner les moyens de ses ambitions à Gian Piero Gasperini afin de faire encore mieux la saison prochaine. En ce sens, le propriétaire du club lui aurait promis une enveloppe de 100M€ afin de recruter trois titulaires en puissance, parmi lesquels il y aurait le joueur de l’OM Mason Greenwood.
Ce n’est pas un secret, la situation financière de l’OM est très compliquée et le club doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin. Mason Greenwood (24 ans) pourrait être un des premiers à s’en aller, même s’il avait laissé entendre en marge des Trophées UNFP qu’il se verrait bien rester à Marseille. La presse italienne l’annonce avec insistance dans le viseur de l’AS Rome, avec lequel il se serait déjà mis d’accord.
L’AS Rome a promi 100M€ à Gasperini pour le mercato
Ce vendredi, le Corriere dello Sport indique que Ryan Friedkin aurait rassuré Gian Piero Gasperini concernant les ambitions de la Louve la saison prochaine, elle qui a terminé à la troisième place de Serie A à l’issue de l’exercice 2025-2026. En ce sens, le propriétaire de l’AS Rome aurait promis une enveloppe de 100M€ qui permettrait de recruter trois potentiels futurs titulaires. 45M€ seraient utilisés pour Mason Greenwood, 25M€ pour Kerim Alajbegovic (18 ans, RB Salzbourg) et 30M€ pour Gianluca Scamacca (27 ans, Atalanta).
Fenerbahçe toujours intéressé par Greenwood
Le quotidien italien ajoute qu’un latéral droit capable de concurrencer Zeki Celik (29 ans) et Wesley (22 ans) est également espéré. Dans cette optique, l’AS Rome étudierait les profils de Davide Zappacosta (34 ans, Atalanta), Dodo (27 ans, Fiorentina), Carlos Augusto (27 ans, Inter Milan) et Costantino Favasuli (22 ans, Catanzaro). En ce qui concerne l’OM et Mason Greenwood, Fenerbahçe serait une autre destination possible, même si Hakan Safi, qui en avait fait une de ses promesses de campagne, a perdu les élections présidentielles du club.