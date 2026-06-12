Mercato - OM : Mason Greenwood impliqué dans un projet à 100M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir terminé troisième de Serie A, l’AS Rome aurait l’intention de donner les moyens de ses ambitions à Gian Piero Gasperini afin de faire encore mieux la saison prochaine. En ce sens, le propriétaire du club lui aurait promis une enveloppe de 100M€ afin de recruter trois titulaires en puissance, parmi lesquels il y aurait le joueur de l’OM Mason Greenwood.

Ce n’est pas un secret, la situation financière de l’OM est très compliquée et le club doit vendre entre 50 et 60M€ d’ici à la fin du mois de juin. Mason Greenwood (24 ans) pourrait être un des premiers à s’en aller, même s’il avait laissé entendre en marge des Trophées UNFP qu’il se verrait bien rester à Marseille. La presse italienne l’annonce avec insistance dans le viseur de l’AS Rome, avec lequel il se serait déjà mis d’accord.

L’AS Rome a promi 100M€ à Gasperini pour le mercato Ce vendredi, le Corriere dello Sport indique que Ryan Friedkin aurait rassuré Gian Piero Gasperini concernant les ambitions de la Louve la saison prochaine, elle qui a terminé à la troisième place de Serie A à l’issue de l’exercice 2025-2026. En ce sens, le propriétaire de l’AS Rome aurait promis une enveloppe de 100M€ qui permettrait de recruter trois potentiels futurs titulaires. 45M€ seraient utilisés pour Mason Greenwood, 25M€ pour Kerim Alajbegovic (18 ans, RB Salzbourg) et 30M€ pour Gianluca Scamacca (27 ans, Atalanta).