Mercato - OM : Transfert de Mason Greenwood, voici les deux pistes les plus chaudes pour son futur club !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, l’OM va procéder à une grosse refonte de son effectif cet été. Parmi les joueurs susceptibles d’être vendus, Mason Greenwood fait office de favori. L’ailier anglais, arrivé il y a deux ans à Marseille, dispose à l’heure actuelle de deux pistes très concrètes pour son avenir comme l’a révélé un journaliste. Explications.

Le mercato estival risque d’être animé à l’OM. Doté d’un nouvel organigramme, le club phocéen va opérer de nombreux changements au sein de l’effectif. Véritable star du club marseillais depuis son arrivée il y a deux ans, Mason Greenwood se dirige vers un départ. Annoncé en Italie, l’ailier de 24 ans dispose de certains prétendants, même si ces derniers ne semblent pas encore prêts à s’aligner sur les demandes financières de l’OM.

« L’intérêt du Fenerbahçe existe toujours et une offre cet été n’est pas à exclure » Ce jeudi, le journaliste Sacha Tavolieri est revenu avec de nouvelles révélations concernant l’avenir de Mason Greenwood. Selon ce dernier, en plus de l’AS Roma, le Fenerbahçe ne lâche pas l’affaire concernant l’Anglais : « Même si le nouveau président élu n’avait pas promis Mason Greenwood, l’intérêt du Fenerbahçe existe toujours et une offre cet été n’est pas à exclure. Par ailleurs, la Roma a aussi fait part de son intérêt à l’OM. À l’heure actuelle, ce sont les deux pistes les plus concrètes », a ainsi confié Sacha Tavolieri sur X.