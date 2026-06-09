OM - Transfert de Greenwood : La signature qui affole déjà l'Italie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert de Mason Greenwood semble clairement prendre forme ces dernières heures puisque l'AS Roma aurait trouvé un accord avec l'ailier de l'OM. Un transfert qui fait grand bruit en Italie et qu'on présente comme l'une des preuves des grandes ambitions du club romain, qualifié pour la prochaine Ligue des champions.

En grande difficulté économique, l'OM va devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes. Une stratégie qui passe donc par le transfert de Mason Greenwood qui possède la valeur marchande la plus importante de l'effectif olympien. C'est ainsi que l'AS Roma fait le forcing pour le recruter et aurait même trouvé un accord avec lui. Un transfert qui est d'ailleurs très largement commenté en Italie et qui témoigne des ambitions de la Louve.

L'Italie hallucine déjà du transfert de Greenwood C'est ainsi que pour TMW, le journaliste italien Simone Barnebei explique que « la Roma cherche à recruter un joueur de premier plan pour Gian Piero Gasperini, l'entraîneur exigeant de la qualité et des buts de la part de son attaque la saison prochaine ». Il faut dire qu'après la qualification pour la Ligue des champions, l'AS Roma ne compte pas faire de la figuration sur la scène européenne, tout en visant le titre en Serie A. Et Mason Greenwood sera la pierre angulaire de ce projet.