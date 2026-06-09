Départ du PSG : Gonçalo Ramos a vendu la mèche avant la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En club ou en sélection, c’est la même chanson : Gonçalo Ramos n’est pas la vedette du film, mais le second rôle. L’attaquant du PSG est contraint d’évoluer dans l’ombre d’Ousmane Dembélé voire de Kylian Mbappé pendant sa première saison et même son de cloche avec la Seleçao où Cristiano Ronaldo est intouchable.

Recruté pour 80M€ bonus compris en 2023, Gonçalo Ramos ne s’est jamais imposé comme étant un titulaire indiscutable sur la durée à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain. Son entraîneur Luis Enrique s’est appuyé sur d’autres profils comme Kylian Mbappé lors de son ultime saison ou bien Ousmane Dembélé depuis plusieurs mois. Pour sa part, Ramos a dû se contenter d’un rôle de supersub. Décisif à des moments clés comme pendant la Supercoupe d’Europe, le Trophée des champions en janvier dernier ou contre Arsenal en finale de Ligue des champions avec son tir au but transformé, le Portugais connaît son rôle.

«Je peux toujours apporter ma contribution, ça a toujours été le cas» Et malgré les informations circulant dans la presse au sujet d’un potentiel départ de Gonçalo Ramos pendant le mercato estival (15 juin-1er septembre), le discours de l’international portugais avant le coup d’envoi de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), laisse entendre qu’il n’a pas fini d’apporter sa contribution tant avec la Seleçao qu’avec le Paris Saint-Germain dans ce rôle de remplaçant de luxe. « Je peux toujours apporter ma contribution, ça a toujours été le cas. En sélection, Cristiano Ronaldo n’a plus besoin d’être présenté. Dès ma première année au PSG, Mbappé était là. Aujourd’hui, il y a Ousmane Dembélé, qui lui aussi n’a plus besoin d’être présenté ».