Un joueur fait une boulette sur Instagram... et annonce son transfert au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Florentino Pérez a été réélu président du Real Madrid, le mercato merengue va connaître un sacré coup d'accélérateur. Plusieurs recrues semblent déjà actées, bien que rien ne soit officiel pour le moment. Néanmoins, Denzel Dumfries a vendu la mèche en répondant à un message sur Instagram qui annonce son arrivée dans la capitale espagnole.

Durant la campagne à l'élection présidentielle du Real Madrid, Florentino Pérez avait promis trois signatures si jamais il conservait son poste : « Nous avons recruté Denzel Dumfries. Il rejoint Konaté et Mourinho, dont les arrivées sont également finalisées. » Pour le moment, rien n'est officiel, mais les médias espagnols ont tous confirmé que José Mourinho serait l'entraîneur du Real Madrid et que Dumfries et Konaté seraient les premières recrues de ce nouveau mandat de Florentino Pérez. D'ailleurs, l'international néerlandais a confirmé bien malgré lui qu'il serait un joueur du Real Madrid. Et pour cause, son club formateur, le VV Smitshoek, a publié un message pour le féliciter.

Dumfries s'annonce indirectement au Real Madrid « De Smitshoek au Santiago Bernabéu. Pendant 8 ans, il a foulé nos terrains en tant que jeune joueur, rêvant d'atteindre le plus haut niveau, et a fait ses premiers pas dans le football au VV Smitshoek. Aujourd'hui, Denzel Dumfries signe au Real Madrid. Une étape merveilleuse dans une carrière impressionnante et une source d'inspiration pour tous les jeunes qui s'entraînent et jouent avec nous chaque semaine. Les rêves commencent quelque part. Pour Denzel, ça a commencé ici, au VV Smitshoek. Nous sommes incroyablement fiers de ce qu’il a accompli et nous lui souhaitons bonne chance à Madrid ! », écrit fièrement le club néerlandais sur Instagram.