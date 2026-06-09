Mercato - OM : Mason Greenwood a dit oui à un club étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le départ de Mason Greenwood se confirme de jour en jour, et c'est bien l'AS Roma qui semble être le grand favori pour recruter le numéro 10 de l'OM. D'ailleurs, un transfert prend forme puisque selon la presse italienne, l'ailier anglais aurait donné son accord au club romain qui lui offrirait environ 4M€ par an.

Cet été, l'OM va connaître un mercato très agité avec la nécessité absolue de vendre compte tenu des problèmes économiques rencontrés par le club phocéen. Dans cette optique, Mason Greenwood sera l'un des dossiers chauds puisque l'OM va être contraint de vendre son meilleur joueur qui possède la valeur marchande la plus élevée de l'effectif marseillais. Et tout pourrait rapidement s'accélérer.

Greenwood a dit oui à la Roma ? En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait dit oui à l'AS Roma en donnant un accord de principe sur la base d'un salaire supérieur à 4M€ nets par an, sans compter les bonus. Un salaire qui serait même progressif au fil des années. Il faut dire que l'ailier anglais est la grande priorité de Gian Piero Gasperini. Le coach de la Louve veut aligner une attaque de feu afin de performer en Ligue des champions et Mason Greenwood est sa priorité. Le numéro 10 de l'OM serait même « fasciné » à l'idée de signer à l'AS Roma.