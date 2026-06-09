OM - Transfert de Mason Greenwood : La presse italienne annonce une première offre officielle de 40M€ !

Axel Cornic

Recruté pour 26M€ en juillet 2024, Mason Greenwood a des grandes chances de quitter l’Olympique de Marseille, qui vise un transfert historique. On parle en effet d’un possible départ autour des 50 ou 55M€ bonus compris, ce qui serait la plus grosse vente de l’histoire du club phocéen, loin devant Michy Batshuayi et sa signature à Chelsea en 2017 contre une indemnité de 39M€.

Meilleur Marseillais des deux dernières saisons, Mason Greenwood fait déjà beaucoup parler. Il semble avoir la cote sur le marché des transferts et c’est notamment le cas en Italie, avec l’AS Roma qui aurait déjà entamé des discussions avec l’OM. Les deux parties semblent vouloir boucler un transfert avant la fin du mois de juin, mais on pourrait bien assister à l’un des premiers feuilletons de l’été.

Greenwood en Serie A ? D’après les informations de Il Corriere dello Sport, il existerait déjà un accord entre Greenwood et la Roma, avec un contrat de cinq ans qui est évoqué. Il devrait vraisemblablement toucher un salaire proche de celui qu’il a actuellement à l’OM, soit autour des 4M€ net par an. Reste désormais à trouver un accord sur son transfert et les Marseillais ont mis la barre très haut, avec un prix de départ fixé à 50M€ minimum. Certaines sources ont même parlé de 55M€ récemment, avec une grosse partie de cette somme qui devra toutefois être reversée à son ancien club Manchester United.