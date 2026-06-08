Mercato - OM : C’est confirmé, le premier transfert de l’été est imminent

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si sa priorité est avant tout de vendre afin de rééquilibrer ses comptes, l’OM est tout de même sur le point d’accueillir sa première recrue de l’été 2026. Sauf retournement de situation, il s’agira de Sacha Lung, défenseur central âgé de 18 ans en fin de contrat avec Strasbourg qui devrait très bientôt s’engager avec le club marseillais.

C’est en provenance de Strasbourg que va arriver la première recrue estivale de l’OM. Comme attendu depuis plusieurs jours, la signature de Sacha Lung devrait très bientôt être annoncée par Marseille. Âgé de 18 ans, le défenseur central est en fin de contrat avec le RCSA qu’il s’apprête à quitter, vraisemblablement pour prendre la direction de la cité phocéenne.

Sacha Lung, première recrue estivale de l’OM D’après les informations de Onze Mondial, Sacha Lung a signé son contrat avec l’OM ce lundi matin, convaincu par le projet présenté par les nouveaux dirigeants du club et notamment de son directeur sportif, Grégory Lorenzi. Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui précise en revanche que le joueur n’a pas encore paraphé son contrat, mais devrait le faire incessamment sous peu. Il ne reste plus que quelques détails à régler avant que Sacha Lung ne s’engage pour trois ans avec l’OM, qui a réussi à devancer la concurrence d’un club allemand ainsi que d’une formation italienne dans ce dossier.