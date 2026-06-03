L’OM a trouvé son entraîneur : Bruno Genesio a signé, la durée de son contrat est révélée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le feuilleton du remplaçant d’Habib Beye semble connaître son dénouement. Le coach de l’OM ne passera pas l’été à la Commanderie et va laisser sa place à Bruno Genesio comme l’ont assuré ce mercredi Foot Mercato et RMC Sport. Le journaliste de la radio, à savoir Fabrice Hawkins, a divulgué une information importante sur le contrat de Genesio.

Depuis la fin du championnat, à savoir le 17 mai, il est question d’un changement d’entraîneur à l’OM. Qui pour remplacer Habib Beye ? Les options ne sont pas vraiment légion et deux candidats spécifiques se détachent clairement : Bruno Genesio et Christophe Galtier. Bien que « Galette » connaisse l’environnement marseillais, ayant vu le jour dans la cité phocéenne et porté le maillot de l’Olympique de Marseille, Samir Nasri militait dernièrement sur le plateau du Canal Football Club pour la nomination de Bruno Genesio.

Genesio à l’OM, c’est fait « Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Je prends Genesio. Si je prends Christophe Galtier, déjà il va falloir que je tranche entre Gouiri et Galtier car ils ont quand même un différend depuis Nice. Même si Galtier connaît l’environnement marseillais, je prendrais Genesio. C’est gage de sécurité, de résultats en Ligue 1. Ça va apporter un peu plus de calme et de sérénité dans l’environnement marseillais », confiait Nasri sur les antennes de Canal+. Après deux années passées à Lille, Bruno Genesio a récemment quitté le LOSC. Et il se trouve qu’il serait déjà tombé d’accord avec l’Olympique de Marseille sur le plan contractuel selon RMC Sport qui a confirmé la tendance dessinée par Foot Mercato quelques minutes plus tôt concernant le choix final des dirigeants qui s’est porté sur Bruno Genesio.