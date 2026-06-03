PSG - Transfert de Julian Alvarez : Bientôt une annonce publique pour rendre la décision ?

S'il est en fin de contrat le 30 juin 2030, Julian Alvarez pourrait tout de même quitter l'Atlético de Madrid lors du prochain mercato estival. En effet, l'international argentin serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. Malheureusement pour le club parisien, Julian Alvarez pourrait annoncer publiquement qu'il veut rejoindre le Barça.

Transfert de Julian Alvarez au Barça : Les grandes manœuvres ont été lancées

D'après les indiscrétions d'El Chiringuito, divulguées dans la nuit de mardi à mercredi, l'Atlético de Madrid est au courant de tout ce qui se passe entre Julian Alvarez et le FC Barcelone depuis le mois de février. D'ailleurs, Gil Marin - directeur général des Colchoneros - aurait demandé à son joueur de rester professionnel jusqu'à l'issue de cette saison 2025-2026, avant de lui promettre de l'aider à rejoindre le club catalan cet été. Directeur du football de l'Atlético de Madrid, Mateu Alemany aurait été informé de tout ce qui s'est dit entre l'agent de Julian Alvarez et la direction du Barça. De sucroit, l'international argentin aurait fait savoir à Gil Marin qu'il voulait migrer vers le Camp Nou, et ce, il y a dix jours. S'il souhaite que les tensions entre les deux clubs s'apaisent, Julian Alvarez n'hésitera pas à afficher publiquement son souhait de partir s'il estime que c'est nécessaire. Mais dans le cas où l'Atlético tient sa promesse, il n'aura pas besoin en arriver-là. Et heureusement pour Julian Alvarez, qui négocierait déjà son futur contrat avec le FC Barcelone, la direction madrilène serait déjà en quête de son digne successeur.