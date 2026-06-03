Transfert de Julian Alvarez : Un journaliste annonce la fin pour le PSG...

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Gonçalo Ramos et celui probable de Bradley Barcola, notamment dans le viseur de Liverpool, le Paris Saint-Germain s’est mis quête de nouvelles armes en attaque. Cela serait notamment avec Julian Alvarez, international argentin de l’Atlético de Madrid dont le profil semble parfaitement coller avec le football de Luis Enrique.

Lors des dernières sessions de mercato, le PSG s’est montré assez calme. Mais ça devrait changer cet été, puisque Luis Campos aurait déjà commencé à travailler sur plusieurs pistes. Celle menant à Julian Alvarez a notamment fuité ces dernières semaines, avec un possible transfert qui pourrait se dessiner.

« Ils identifient très tôt les besoins, très vite les ciblent et derrière ils commencent à travailler avec les gens » Sur le plateau de L’Equipe de Greg ce mardi, Loïc Tanzi a évoqué la façon de fonctionner du PSG sur le mercato et surtout de Luis Campos, l’architecte du projet depuis 2022. « Ils identifient très tôt les besoins, très vite les ciblent et derrière ils commencent à travailler avec les gens » a expliqué le journaliste de L’Equipe. « Ils ont tout coupé trois semaines avant la finale de la Ligue des champions. Luis Campos est reparti à Monaco où il habite et il a recommencé les rendez-vous hier (lundi, NDLR) ».