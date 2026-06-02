Transfert à 25M€ : On connait le premier gros coup de José Mourinho au Real Madrid ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa ne va pas rester longtemps sur le banc du Real Madrid. Si rien n’est encore officiel, le président Florentino Pérez aurait déjà bouclé l’arrivée d’un nouvel entraineur et il est bien connu, puisqu’il s’agirait de José Mourinho.

Le come-back, treize ans après. Après deux saisons blanches, des nombreuses polémiques et des guerres d’égos au sein du vestiaire, le président Florentino Pérez a décidé de trancher dans le vif. Exit donc Alvaro Arbeloa, qui va laisser sa place à un entraineur à poigne capable de remettre de l’ordre au sein du Real Madrid.

Mourinho prêt à débarquer à Madrid En Espagne, on n’a plus aucun doute : José Mourinho reviendra à Madrid. La clause de départ fixée à 3M€ présente dans le contrat qui le liait à Benfica, aurait déjà été levée par les Madrilènes. Il ne manque plus que l’annonce officielle, mais pour le moment rien ne pourra être fait avant les élections à la présidence du Real Madrid, qui se tiendront le 7 juin prochain. Une chose est certaine, avec le Special One on repart sur un nouveau projet ambitieux avec une mission claire : ramener des titres à la Casa Blanca. Ainsi, le Portugais devrait avoir carte blanche, que ce soit dans la formation de son staff ou dans le recrutement.