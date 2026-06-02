Un joueur rêve de signer au PSG : Il faudra lâcher 100M€ pour son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Fraîchement couronné double champion d'Europe, le PSG se tourne déjà vers la saison prochaine avec l'ambition de réaliser un triplé sensationnel. Pour cela, il faudra régénérer son effectif et l'une des priorités se nommerait Eli Junior Kroupi. Le jeune attaquant de Bournemouth rêverait d'ailleurs de signer à Paris qui devra débourser 100M€ pour son transfert.

Désormais double champion d'Europe, le PSG va aborder un mercato extrêmement périlleux avec la nécessité de régénérer un effectif qui a tout gagné, sans toutefois déstabiliser la colonne vertébrale de Luis Enrique. Un sacré jeu d'équilibriste dans lequel va se lancer Luis Campos qui cherchera à poursuivre sur la lancée d'un projet qui a fait ses preuves, en misant sur des talent prometteurs afin de préparer l'avenir.

Kroupi rêve du PSG ! Et l'une des priorités du PSG sera de dénicher un nouvel avant-centre pour offrir une alternative crédible à Ousmane Dembélé. Le profil de Gonçalo Ramos ne coïncide pas à dont a besoin Luis Enrique, qui cherche donc un autre joueur à ce poste. Dans cette optique, le club de la capitale s'intéresserait à Eli Junior Kroupi. L'attaquant de 19 ans a réalisé une excellente première saison en Premier League avec Bournemouth avec ses 13 buts inscrits. Et selon les informations de Foot Mercato, l'ancien joueur de Lorient rêverait de signer au PSG, ce qui offre un avantage de poids aux Parisiens.