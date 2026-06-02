Transferts au PSG : Daniel Riolo balance sur Kroupi et Konaté

Amadou Diawara

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG aurait coché plusieurs noms sur le marché, notamment ceux d'Eli Junior Kroupi et d'Ibrahima Konaté. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur ces deux dossiers.

Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a refusé d'enflammer le marché. En effet, Luis Campos s'est contenter de faire quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. A l'intersaison 2025, le conseiller football du PSG a offert trois joueurs à l'entraineur espagnol, à savoir Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier. Le premier est arrivé en provenance de Bournemouth pour une somme proche de 63M€. Ancien pensionnaire de l'AS Rome, le deuxième a signé librement et gratuitement au PSG. Et le dernier a été transféré de Lille à Paris, ayant couté environ 40M€.

«Kroupi peut avoir un peu de temps» Au mois de janvier, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur, profitant d'une très belle opportunité de marché. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire à hauteur de 6M€, le club de la capitale a sauté sur l'occasion. Et pour ne pas irrité la direction du FC Barcelone, le PSG a préféré négocié un transfert de près de 8M€, plutôt que d'activer la clause du joueur unilatéralement.