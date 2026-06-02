Transferts au PSG : Daniel Riolo balance sur Kroupi et Konaté

Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le PSG aurait coché plusieurs noms sur le marché, notamment ceux d'Eli Junior Kroupi et d'Ibrahima Konaté. Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a lâché ses vérités sur ces deux dossiers.
Lors des deux dernières fenêtres de transferts, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a refusé d'enflammer le marché. En effet, Luis Campos s'est contenter de faire quelques ajustements pour étoffer l'effectif de Luis Enrique. A l'intersaison 2025, le conseiller football du PSG a offert trois joueurs à l'entraineur espagnol, à savoir Illia Zabarnyi, Renato Marin et Lucas Chevalier. Le premier est arrivé en provenance de Bournemouth pour une somme proche de 63M€. Ancien pensionnaire de l'AS Rome, le deuxième a signé librement et gratuitement au PSG. Et le dernier a été transféré de Lille à Paris, ayant couté environ 40M€.
«Kroupi peut avoir un peu de temps»
Au mois de janvier, le PSG n'a recruté qu'un seul joueur, profitant d'une très belle opportunité de marché. Alors que Dro Fernandez disposait d'une clause libératoire à hauteur de 6M€, le club de la capitale a sauté sur l'occasion. Et pour ne pas irrité la direction du FC Barcelone, le PSG a préféré négocié un transfert de près de 8M€, plutôt que d'activer la clause du joueur unilatéralement.
«Konaté, là, il n’y a pas de problème»
Sachant que le prochain mercato ouvrira ses portes le 15 juin, le PSG aurait déjà inscrit plusieurs noms sur ses tablettes, notamment ceux d'Eli Junior Kroupi (Bournemouth) et d'Ibrahima Konaté (en fin de contrat avec Liverpool). Présent dans l'émission l'After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a donné son avis sur ces deux pistes. « Les égos, dans le foot aujourd'hui, c'est très important. Prendre des joueurs forts qui doivent venir chatouiller les titulaires, pour moi ce n’est pas une bonne idée. Ça ne peut pas fonctionner parce que justement, le gars ne se satisfera pas aujourd'hui de ça. Ce qui fait la force du PSG, ce sont les statuts. Les mecs aujourd'hui ont des statuts. Dembélé, Doué, le trio au milieu de terrain... Ils ont des statuts. Ils sont des vedettes, doubles champions d’Europe, Ballon d’Or... Le mec qui va venir derrière, il va s’asseoir sur le banc. Ce sont les seconds couteaux qu’il faut changer, les joueurs qui accepteront ça. Eli Junior Kroupi au PSG ? C’est un jeune, talentueux, il peut avoir un peu de temps (de jeu). En revanche, Konaté, là, il n’y a pas de problème », a affirmé Daniel Riolo.