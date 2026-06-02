Christophe Galtier : Le problème d'argent qui pourrait faire capoter son arrivée à l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si Habib Beye est aujourd'hui l'entraîneur de l'OM, rien ne dit qu'il sera toujours sur le banc olympien la saison prochaine et ce malgré un contrat jusqu'en 2027. A peine nommé directeur sportif à Marseille, Grégory Lorenzi pourrait donc faire venir un nouvel entraîneur. Le nom de Christophe Galtier revient notamment très régulièrement, mais ça ne serait pas encore gagné pour son arrivée à l'OM. Explications.

Qui sera l'entraîneur de l'OM la saison prochaine ? Pour le moment, l'incertitude plane concernant l'identité de celui qui sera sur le banc olympien. Si Habib Beye est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2027, Grégory Lorenzi pourrait bien faire venir un nouveau technicien dans les semaines à venir. En ce sens, dernièrement, on a notamment beaucoup parlé de Bruno Genesio et Christophe Galtier pour venir entraîner l'OM.

L'OM va-t-il payer pour Galtier ? Ce mardi, La Provence a fait un point sur la recherche de l'entraîneur à l'OM. A propos de Christophe Galtier, il est expliqué qu'il correspond au portrait-robot recherché. Il faut dire que l'ancien technicien du PSG a l'avantage de bien connaitre le contexte marseillais, lui qui a grandi dans la cité phocéenne et qui a joué pour l'OM. Mais voilà qu'il a un hic. En effet, Galtier a encore une année de contrat avec le club saoudien de Neom. Il faudrait donc prévoir des indemnités pour le libérer, mais voilà qu'actuellement, l'OM fait face à une situation financière très compliqué où le moindre euro pourrait être compté.