Transfert à 100M€ : Le PSG toujours menacé par un club de Premier League ?

Cet été, le PSG pourrait frapper très fort sur le mercato. Intéressé depuis plusieurs mois par la venue du jeune Yan Diomandé (19 ans), le club parisien a accéléré dans ce dossier. Si l’ailier droit du RB Leipzig a donné son feu vert pour rejoindre Paris, c’est également le cas pour Liverpool, principal concurrent concernant la signature du prodige ivoirien.
Fidèle à sa politique sportive, le PSG devrait recruter des grands talents cet été. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale est sur les traces de Yan Diomandé. Tout juste sacré meilleur jeune de Bundesliga, l’ailier droit du RB Leipzig semble proche d’un départ. Âgé de 19 ans, l’Ivoirien a déjà donné son feu vert pour deux clubs : le PSG et Liverpool selon les dernières révélations de Foot Mercato.
Le PSG en pleine bataille avec Liverpool
Ainsi, si Paris a fait un gros pas en avant dans ce dossier, Luis Campos va devoir batailler face à la concurrence des « Reds » dans ce gros dossier. Alors que selon la presse allemande, le RB Leipzig aimerait se séparer de Yan Diomandé pour un montant avoisinant les 100M€, Liverpool pourrait poser des soucis au PSG, qui ne souhaite clairement plus surpayer ses transferts. Journaliste anglais, Ben Jacobs a quant à lui récemment fait le point sur la situation de l’Ivoirien.
« Le joueur préfère nettement jouer sur le côté droit »
« Yan Diomande est tenté par Liverpool ou le PSG. Mais nous devons aussi garder un petit œil sur le Bayern, car l’attention du Bayern s’était portée sur Anthony Gordon – et Gordon est parti à Barcelone. Donc le Bayern cherche toujours à ajouter quelqu’un. Mais la différence, c’est que le Bayern (et Manchester United) disent à Diomande : viens jouer sur le côté gauche. Pendant ce temps, Liverpool et le PSG considèrent Diomande principalement comme un joueur de côté droit. Le joueur préfère nettement jouer sur le côté droit. Donc Liverpool et le PSG sont en tête de peloton », a ainsi indiqué le journaliste.