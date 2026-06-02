Transfert à 100M€ : Le PSG toujours menacé par un club de Premier League ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait frapper très fort sur le mercato. Intéressé depuis plusieurs mois par la venue du jeune Yan Diomandé (19 ans), le club parisien a accéléré dans ce dossier. Si l’ailier droit du RB Leipzig a donné son feu vert pour rejoindre Paris, c’est également le cas pour Liverpool, principal concurrent concernant la signature du prodige ivoirien.

Fidèle à sa politique sportive, le PSG devrait recruter des grands talents cet été. Depuis plusieurs mois, le club de la capitale est sur les traces de Yan Diomandé. Tout juste sacré meilleur jeune de Bundesliga, l’ailier droit du RB Leipzig semble proche d’un départ. Âgé de 19 ans, l’Ivoirien a déjà donné son feu vert pour deux clubs : le PSG et Liverpool selon les dernières révélations de Foot Mercato.

Le PSG en pleine bataille avec Liverpool Ainsi, si Paris a fait un gros pas en avant dans ce dossier, Luis Campos va devoir batailler face à la concurrence des « Reds » dans ce gros dossier. Alors que selon la presse allemande, le RB Leipzig aimerait se séparer de Yan Diomandé pour un montant avoisinant les 100M€, Liverpool pourrait poser des soucis au PSG, qui ne souhaite clairement plus surpayer ses transferts. Journaliste anglais, Ben Jacobs a quant à lui récemment fait le point sur la situation de l’Ivoirien.