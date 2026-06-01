PSG - Transfert de Julian Alvarez : La presse espagnole confirme une première offre de 100M€ !

Pierrick Levallet

Après avoir remporté sa seconde Ligue des champions consécutive ce samedi en battant Arsenal, le PSG peut se concentrer sur son recrutement estival. Le club de la capitale aurait plusieurs joueurs dans son viseur, dont Julian Alvarez. La presse espagnole a toutefois confirmé une première offre de 100M€ pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid émanante... du FC Barcelone !

Ce samedi, le PSG a remporté sa seconde Ligue des champions consécutive en battant Arsenal sur la pelouse de Budapest. Désormais, les dirigeants parisiens peuvent se concentrer sur leur mercato estival. Le club de la capitale entendrait offrir de nouvelles options à Luis Enrique pour la saison prochaine, dont en attaque. Le club de la capitale aurait des vues sur Julian Alvarez, également ciblé par le FC Barcelone. Fabrizio Romano avait d’ailleurs récemment révélé une première offre catalane pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Et la presse espagnole est en mesure de confirmer la chose.

Le FC Barcelone est passé à l'action pour Julian Alvarez D’après les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait bel et bien fait une proposition à l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez malgré le démenti des Colchoneros. Au sein du club blaugrana, on estimerait que le recrutement du champion du monde 2022 est une opération comme les autres sur le mercato. Le Barça procéderait donc avec une méthode assez habituelle sur le marché des transferts. Une offre de 100M€ aurait ainsi été transmise par e-mail à Mateu Alemany, directeur sportif du club madrilène.