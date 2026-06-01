Mercato - Samir Nasri annonce une révolution au PSG : «Les joueurs viennent tous en courant», Ibrahima Konaté va le prouver ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il fut un temps où certains joueurs pouvaient être réticents à l’idée de signer au PSG concernant leur soif de titres sur la scène européenne. A deux reprises, le club parisien a prouvé sa domination en 2025 et cette année en Ligue des champions. Ce qui va tout changer sur le marché des transferts pour le Paris Saint-Germain du point de vue de Samir Nasri, à commencer par le dossier Ibrahima Konaté.

C’était dans l’air depuis quelques jours. Au lendemain de l’annonce du départ d’Arne Slot, Ibrahima Konaté a profité de cette fin de saison afin de communiquer le sien par le biais de ses réseaux sociaux. Le vainqueur de la Premier League avec Liverpool en 2025 quitte donc les bords de la Mersey en tant qu’agent libre, avant de rejoindre le club de sa ville natale dont il est le supporter depuis sa plus tendre enfance ? Le Paris Saint-Germain semble être une option pour l’international français de 27 ans, une piste validée par Samir Nasri.

«Pour préparer l'après-Marquinhos, je prends Konaté. J'ai plus confiance en Konaté qu'en Zabarnyi» Présent au Canal Football Club dimanche au lendemain de la deuxième Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Samir Nasri n’hésiterait pas bien longtemps à dégainer une offre pour Ibrahima Konaté s’il était un membre de la direction du Paris Saint-Germain. « Konaté, une piste intéressante pour Paris ? Je le prends de suite. Il est libre, il n'a pas fait une grande saison, mais il a un énorme potentiel. Pour préparer l'après-Marquinhos, je prends Konaté. J'ai plus confiance en Konaté qu'en Zabarnyi ».