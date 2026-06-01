Mercato - OM : Un premier renfort surprise pour le prochain entraîneur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM a plusieurs dossiers à gérer dans l’optique du mercato estival, qui s’annonce très animé. Le club va notamment devoir trancher concernant ses joueurs partis en prêt et qui s’apprêtent à faire leur retour à Marseille. Bamo Meïté, prêté à Lorient cette saison, fait partie des concernés et le défenseur âgé de 24 ans se verrait bien rester.

Devenu officiellement le directeur sportif de l’OM jeudi dernier, Grégory Lorenzi va avoir un été très chargé. À commencer par la recherche d’un nouvel entraîneur, bien que le favori pour remplacer Habib Beye soit Bruno Genesio, avec lequel il va devoir définir les contours du futur effectif de Marseille, où plusieurs joueurs semblent sur le départ, notamment Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans).

Une nouvelle chance pour Bamo Meïté ? Il faudra également régler la question des joueurs que l’OM avait prêté au cours de l’exercice 2025-2026, parmi lesquels on retrouve notamment Bamo Meïté. Recruté à l’été 2023 en provenance de Lorient, le défenseur âgé de 24 ans a été prêté sans option d’achat aux Merlus cette saison, lui qui avait déjà passé une demi-saison à Montpellier l’année dernière. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, le Franco-Ivoirien aimerait rester à l’OM et essayer de s’y imposer, selon La Provence.