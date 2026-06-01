Mercato : L’OM va vendre trois gros joueurs !

L’OM doit vendre avant son passage devant la DNCG, décalé à fin juin, et se séparer de certains gros salaires de son effectif. En ce sens, Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Rome, risque de s’en aller, tout comme Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, pour lesquels le club n’a pas encore été sollicité.
Nommé officiellement directeur sportif de l’OM jeudi dernier, Grégory Lorenzi va rapidement être mis à contribution. Le Corse âgé de 42 ans doit commencer par trouver un nouvel entraîneur, bien que la piste menant à Bruno Genesio semble déjà très chaude ces derniers jours. Il faudra ensuite vendre, et beaucoup, pour que le club échappe à des sanctions de la DNCG et possiblement un encadrement de sa masse salariale.
Balerdi, Hojbjerg et Greenwood vers un départ
En ce sens, trois principaux candidats semblent se démarquer. Comme indiqué par La Provence, Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans) devraient quitter l’OM cet été. Pour le premier, ses prétendants ne se sont pas encore manifestés, mais on devrait être loin des 40-50M€ réclamés pour s’en séparer il y a environ un an. En ce qui concerne le second, plus haut salaire de l’effectif, il devrait bientôt recevoir des offres, tandis que le troisième est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome par la presse italienne.
« Greenwood fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion »
Auprès de L’Équipe juste après l’officialisation de son arrivée, Grégory Lorenzi a d’ailleurs évoqué la situation de Mason Greenwood, confirmant qu’un départ était la tendance, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2029 avec l’OM : « Il fait partie des joueurs qui font l'objet d'une grande réflexion. S'il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c'est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties. »