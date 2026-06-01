Mercato : L’OM va vendre trois gros joueurs !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM doit vendre avant son passage devant la DNCG, décalé à fin juin, et se séparer de certains gros salaires de son effectif. En ce sens, Mason Greenwood, dans le viseur de l’AS Rome, risque de s’en aller, tout comme Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg, pour lesquels le club n’a pas encore été sollicité.

Nommé officiellement directeur sportif de l’OM jeudi dernier, Grégory Lorenzi va rapidement être mis à contribution. Le Corse âgé de 42 ans doit commencer par trouver un nouvel entraîneur, bien que la piste menant à Bruno Genesio semble déjà très chaude ces derniers jours. Il faudra ensuite vendre, et beaucoup, pour que le club échappe à des sanctions de la DNCG et possiblement un encadrement de sa masse salariale.

Balerdi, Hojbjerg et Greenwood vers un départ En ce sens, trois principaux candidats semblent se démarquer. Comme indiqué par La Provence, Leonardo Balerdi (27 ans), Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) et Mason Greenwood (24 ans) devraient quitter l’OM cet été. Pour le premier, ses prétendants ne se sont pas encore manifestés, mais on devrait être loin des 40-50M€ réclamés pour s’en séparer il y a environ un an. En ce qui concerne le second, plus haut salaire de l’effectif, il devrait bientôt recevoir des offres, tandis que le troisième est annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome par la presse italienne.