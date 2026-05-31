Mercato - OM : Une offre de 40M€ en approche pour Mason Greenwood ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Plus forte valeur marchande de l’effectif, Mason Greenwood risque de ne pas effectuer une troisième saison à l’OM, qui a besoin de vendre afin de rééquilibrer ses comptes. En ce sens, l’AS Rome en aurait fait une de ses priorités et le club marseillais pourrait bientôt recevoir une offre de 40M€.

Présent à Paris en marge des Trophées UNFP, Mason Greenwood avait évoqué son avenir et laissé entendre qu’il aimerait bien rester à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029. Toutefois, Marseille a un besoin vital de vendre et si possible avant fin juin. Dans cette optique, l’ailier âgé de 24 ans, plus forte valeur marchande de l’effectif marseillais, risque d’être contraint de s’en aller et aurait déjà une destination en tête.

Une offre de 40M€ de l’AS Rome pour Greenwood ? En effet, la presse italienne évoque un intérêt prononcé de l’AS Rome ces derniers jours, à qui Mason Greenwood aurait déjà donné son accord. Notamment en raison de sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions, l’Anglais serait emballé à l’idée de rejoindre la Louve. L’OM le valoriserait à environ 50-55M€, mais, selon la Gazzetta dello Sport, les Giallorossi essayeraient de faire baisser son prix. L’AS Rome pourrait alors faire une première offre de 40M€ plus des bonus afin de s’attacher les services de Mason Greenwood.