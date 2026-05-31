Départs au PSG : Deux joueurs de Luis Enrique veulent claquer la porte cet été ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une nouvelle saison exceptionnelle, le PSG pourrait connaître un mercato estival animé. Si plusieurs joueurs sont attendus dans le sens des arrivées, Paris pourrait également vivre plusieurs départs. Kang-In Lee et Gonçalo Ramos, souhaitent obtenir davantage de temps de jeu, et pourraient claquer la porte cet été.

De quoi sera fait le mercato estival du PSG ? Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale devrait vivre un été animé au niveau du marché des transferts. Si le PSG va chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique par l’intermédiaire de plusieurs signatures, des joueurs de l’équipe actuel pourraient claquer la porte.

Lee et Ramos sur le départ A ce propos, l’Equipe révèle ce dimanche que deux joueurs sont notamment concernés par un possible départ cet été. Considérés comme des simples remplaçants au PSG, Kang-In Lee et Gonçalo Ramos pourraient plier bagages dans les prochains mois. Et pour cause, l’ailier coréen et l’attaquant portugais souhaitent obtenir davantage de temps de jeu. Peu utilisés cette saison par Luis Enrique, les deux joueurs auront certainement des prétendants sur le marché, alors que du côté du numéro 19, l’Atlético de Madrid était venu aux informations cet hiver déjà. De son côté, Gonçalo Ramos a été associé à plusieurs reprises à certains clubs italiens comme l’AC Milan ou encore la Juventus.