Mercato : Un an plus tard, un international français veut toujours signer au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout juste sacré champion d’Europe pour la seconde année consécutive, le PSG devrait accélérer les choses dans son mercato. A l’instar de l’année dernière, le club parisien pourrait tenter de recruter Maghnes Akliouche. Auteur d’une belle saison à l’AS Monaco, l’international Français souhaite toujours rejoindre le club de la capitale.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. A l’issue de la victoire parisienne en Ligue des Champions ce samedi soir, Luis Enrique, important dans le recrutement à Paris, a annoncé la couleur. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite. On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano », a ainsi confié l’entraîneur espagnol.

Akliouche veut clairement signer au PSG Cet été, le PSG devrait notamment procéder au recrutement de Maghnes Akliouche. L’année dernière déjà, le club parisien s’était montré intéressé par l’arrivée du milieu offensif de Monaco, qui de son côté, semble toujours aussi enthousiaste à l’idée de signer à Paris. Comme le révèle le journal l’Equipe, la saison dernière déjà, l’international Français avait confié dans le vestiaire qu’il aurait aimé signer au PSG. Les prochaines semaines pourraient être décisives dans ce dossier…