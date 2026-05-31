Cyclisme - Mercato : Une grosse offre annoncée pour le transfert de Paul Seixas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 19 ans, Paul Seixas s’apprête à disputer son premier Tour de France. Alors que le Français va défendre les couleurs de la formation Décathlon CMA CGM, il n’est pas certain qu’il continue à les porter à l’avenir. En effet, l’avenir de Seixas fait actuellement l’objet de nombreuses rumeurs et voilà qu’il aurait reçu une offre très importante d’une autre formation.

Si Paul Seixas est aujourd’hui un coureur de la formation Décathlon CMA CGM, pas sûr qu’il le soit encore à l’avenir. En effet, alors que le Français est sous contrat jusqu’en 2027, son avenir fait l’objet de différentes rumeurs. On parle notamment de la possibilité d’un transfert vers l’équipe de Tadej Pogacar, UAE Emirates-XRG. Il a d’ailleurs été expliqué que les performances de Seixas lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes face à Isaac Del Toro influenceront son avenir. Mais voilà qu’il pourrait également rejoindre une autre équipe que UAE Emirates-XRG.

Seixas chez Ineos plutôt que UAE ? Alors que Paul Seixas pourrait donc quitter Décathlon CMA CGM, il aurait notamment la possibilité de rejoindre Netcompany-Ineos avec à la clé un très gros contrat. C’est en tout cas ce qu’a révélé Beppe Conti pour la Rai. En effet, selon les informations du journaliste italien, Seixas aurait reçu une proposition plus importante que celle que UAE Emirates-XRG aurait prévu de lui transmettre de la part de Netcompany-Ineos. Le Français de 19 ans va-t-il alors céder face à cette offre ?