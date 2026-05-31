Julian Alvarez au PSG : «Je n’y crois pas trop», le coup de froid annoncé sur RMC !

Cet été, le PSG pourrait se montrer actif sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) revient avec insistance côté parisien. Cependant, de son côté, Daniel Riolo ne croit pas tellement en cette piste menant au champion du monde argentin. Explications.
Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale va très rapidement chercher à accélérer au niveau de plusieurs dossiers sur le marché des transferts. Au cours des derniers mois, plusieurs joueurs ont été associés au club parisien, à l’image de Julian Alvarez. A 26 ans, l’attaquant argentin semble déterminé à relever un nouveau challenge cet été. S’il est convoité par le FC Barcelone également, le champion du monde 2022 l’est également par le PSG.
« Julian Alvarez au PSG ? Je n'y crois pas trop »
Cependant, si Julian Alvarez est un attaquant de grand talent, Daniel Riolo ne croit pas vraiment en cette piste pour le PSG. « Julian Alvarez au PSG ? Je n'y crois pas trop. (...) Est-ce qu'un joueur comme lui peut accepter de venir dans ces conditions là ? Si tu as une ligue comme l'Angleterre, ok tu le fais venir. Mais comme tu as la Ligue 1, si le mec met ses 15-20 buts en Ligue 1, mais quand arrive la Ligue des champions et le match que tout le club attend et que ce n'est pas toi qui va jouer à moins que Dembélé soit blessé, avant de le déplacer ce joueur-là... », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’After Foot.
L’Atlético de Madrid très énervé concernant son joueur
Agacé par les rumeurs incessantes autour d’un départ de son attaquant, l’Atlético de Madrid a poussé il y a quelques jours un gros coup de gueule autour de l’avenir de Julian Alvarez : « Ces derniers mois, nous subissons une campagne de harcèlement et de démolition contre l'un de nos joueurs. Fuites intéressées, « fake news », manque continu de respect, la version culé de la machine à inventer des histoires, appels avant les confrontations directes... Mais bien sûr, il ne nous viendrait pas à l'esprit non plus d'avoir à notre solde le vice-président des arbitres ou de recourir à des faveurs politiques pour inscrire des joueurs. RESPECT et VALEURS », a indiqué le club madrilène sur ses réseaux sociaux.