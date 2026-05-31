Julian Alvarez au PSG : «Je n’y crois pas trop», le coup de froid annoncé sur RMC !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG pourrait se montrer actif sur le marché des transferts. Depuis plusieurs mois, le nom de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) revient avec insistance côté parisien. Cependant, de son côté, Daniel Riolo ne croit pas tellement en cette piste menant au champion du monde argentin. Explications.

Le mercato estival du PSG risque d’être animé. Tout juste sacré champion d’Europe pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale va très rapidement chercher à accélérer au niveau de plusieurs dossiers sur le marché des transferts. Au cours des derniers mois, plusieurs joueurs ont été associés au club parisien, à l’image de Julian Alvarez. A 26 ans, l’attaquant argentin semble déterminé à relever un nouveau challenge cet été. S’il est convoité par le FC Barcelone également, le champion du monde 2022 l’est également par le PSG.

« Julian Alvarez au PSG ? Je n'y crois pas trop » Cependant, si Julian Alvarez est un attaquant de grand talent, Daniel Riolo ne croit pas vraiment en cette piste pour le PSG. « Julian Alvarez au PSG ? Je n'y crois pas trop. (...) Est-ce qu'un joueur comme lui peut accepter de venir dans ces conditions là ? Si tu as une ligue comme l'Angleterre, ok tu le fais venir. Mais comme tu as la Ligue 1, si le mec met ses 15-20 buts en Ligue 1, mais quand arrive la Ligue des champions et le match que tout le club attend et que ce n'est pas toi qui va jouer à moins que Dembélé soit blessé, avant de le déplacer ce joueur-là... », a ainsi confié le célèbre éditorialiste au micro de l’After Foot.