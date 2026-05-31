Mercato - PSG : La première grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement après la Ligue des Champions

Axel Cornic

Après des sessions de mercato très calmes, certains annonçaient du mouvement au Paris Saint-Germain, avec au moins une grosse recrue par ligne. Mais Luis Enrique a souhaité calmer les choses dès la fin de la finale de la Ligue des Champions, remportée contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.).

Ils ne l’ont pas fait une fois, mais bien deux. Pour la seconde année consécutive, c’est le PSG qui a soulevé la Ligue des Champions, après un match assez fermé contre Arsenal. Un véritable exploit, pour un club qui a tout changé ces dernières années pour enfin atteindre les sommets.

Et maintenant, quel mercato pour le PSG ? On l’a notamment vu sur le mercato. La politique de recrutement du PSG a en effet radicalement changé depuis l’arrivée de Luis Enrique. Déjà, les trois immenses stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont quitté le club, mais on a surtout vu diminuer drastiquement les gros transferts. Les sommes dépensées sont toujours très importantes, mais moins souvent et surtout plus intelligemment, avec des recrutements ciblés. Une stratégie qui a porté ses fruits, même si on a tout même eu droit à quelques erreurs de casting comme on a pu le voir cette saison avec Lucas Chevalier.