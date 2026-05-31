Mercato - PSG : La première grande annonce de Luis Enrique sur le recrutement après la Ligue des Champions

Après des sessions de mercato très calmes, certains annonçaient du mouvement au Paris Saint-Germain, avec au moins une grosse recrue par ligne. Mais Luis Enrique a souhaité calmer les choses dès la fin de la finale de la Ligue des Champions, remportée contre Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.).
Ils ne l’ont pas fait une fois, mais bien deux. Pour la seconde année consécutive, c’est le PSG qui a soulevé la Ligue des Champions, après un match assez fermé contre Arsenal. Un véritable exploit, pour un club qui a tout changé ces dernières années pour enfin atteindre les sommets.
Et maintenant, quel mercato pour le PSG ?
On l’a notamment vu sur le mercato. La politique de recrutement du PSG a en effet radicalement changé depuis l’arrivée de Luis Enrique. Déjà, les trois immenses stars Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont quitté le club, mais on a surtout vu diminuer drastiquement les gros transferts. Les sommes dépensées sont toujours très importantes, mais moins souvent et surtout plus intelligemment, avec des recrutements ciblés. Une stratégie qui a porté ses fruits, même si on a tout même eu droit à quelques erreurs de casting comme on a pu le voir cette saison avec Lucas Chevalier.
« On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG »
A quoi dit-on s’attendre donc pour l’été qui se profile, après ce deuxième titre de Ligue des Champions ? C’est l’une des questions à laquelle a répondu Luis Enrique, dès la conférence d’après-match. « C’est un autre chapitre. On va suivre notre ligne de conduite » a expliqué le coach du PSG. « On n’a pas besoin de beaucoup de joueurs parce qu’il est très dur d’intégrer le PSG. On va travailler sur le futur mais il n’y a aucune urgence. On aura besoin de nouveaux joueurs pour avoir d’autres options mais nous avons déjà un très bon effectif. On va y aller piano piano ».