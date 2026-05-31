Antoine Dupont enfin de retour ? Le Stade Toulousain laisse planer le doute

Axel Cornic

Absent lors de la défaite à La Rochelle il y a une quinzaine de jours (38-10), Antoine Dupont a également raté le match de cette 25e journée de Top 14, face au LOU (39-31). Et tout le monde se demande déjà si on le reverra avant les demi-finales du Championnat, pour lesquelles son club du Stade Toulousain est qualifié directement.

A Toulouse, on respire enfin. Large leader du Top 14, les triples Champions en titre se sont fait un peu peur ces dernières semaines, avec plusieurs défaites surprenantes. La dernière sur la pelouse du Stade Rochelais, avec un forfait de dernière minute d’Antoine Dupont.

Dupont encore absent face au LOU Rien de grave pour le demi de mêlée de 29 ans, avec simplement quelques petites douleurs musculaires. Pourtant, il n’était toujours pas sur la feuille de match ce samedi, pour la réception du LOU, ce qui a commencé à soulever quelques questions. « Il y a toujours des petites délicatesses musculaires, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça » a expliqué lors de la conférence de presse d’après-match Laurent Thuéry, coach de la défense du Stade Toulousain. « Ce n'est pas très grave, mais suffisamment pour ne pas être complètement aptes ce week-end ».