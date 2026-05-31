Antoine Dupont enfin de retour ? Le Stade Toulousain laisse planer le doute

Absent lors de la défaite à La Rochelle il y a une quinzaine de jours (38-10), Antoine Dupont a également raté le match de cette 25e journée de Top 14, face au LOU (39-31). Et tout le monde se demande déjà si on le reverra avant les demi-finales du Championnat, pour lesquelles son club du Stade Toulousain est qualifié directement.
A Toulouse, on respire enfin. Large leader du Top 14, les triples Champions en titre se sont fait un peu peur ces dernières semaines, avec plusieurs défaites surprenantes. La dernière sur la pelouse du Stade Rochelais, avec un forfait de dernière minute d’Antoine Dupont.
Dupont encore absent face au LOU
Rien de grave pour le demi de mêlée de 29 ans, avec simplement quelques petites douleurs musculaires. Pourtant, il n’était toujours pas sur la feuille de match ce samedi, pour la réception du LOU, ce qui a commencé à soulever quelques questions. « Il y a toujours des petites délicatesses musculaires, et il n'y a pas grand-chose de plus à dire que ça » a expliqué lors de la conférence de presse d’après-match Laurent Thuéry, coach de la défense du Stade Toulousain. « Ce n'est pas très grave, mais suffisamment pour ne pas être complètement aptes ce week-end ».
« Il est trop tôt pour savoir quelle équipe sera alignée au Racing »
Mais quand va-t-on le revoir ? Car il ne reste au mieux que trois matchs à Antoine Dupont avant la fin de la saison, en commençant par celui face au Racing 92 du 6 juin prochain. « On va voir l’état des troupes après le match d'aujourd'hui » a déclaré Thuéry, questionné sur le possible retour de la star du rugby français. « Ça a couru, ça a tapé, on va faire le point avec tous les secteurs et voir ce qui est le plus judicieux, mais il est trop tôt pour savoir quelle équipe sera alignée au Racing ».