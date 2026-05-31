Transfert de Julian Alvarez : La presse espagnole annonce une folie du PSG !

Joueur emblématique de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez est concerné par des rumeurs autour de son mercato à l'approche du début de cette période de recrutement estivale. L'attaquant de 26 ans serait une piste privilégiée du PSG qui devrait se montrer un peu plus actif au cours des prochaines semaines pour son effectif.
L'année dernière, le PSG n'avait pas été très actif sur le mercato pour recruter beaucoup de joueurs et modifier son effectif. Le club de la capitale pourrait changer ses habitudes cette fois-ci puisque Julian Alvarez ferait partie des petits papiers. L'attaquant espagnol est encore sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid et il semble difficile de voir le club madrilène céder. Mais le PSG est prêt à faire des folies...
Une offre de 120M€ pour Alvarez
D'après les informations rapportées par El Chiringuito, le PSG est tellement intéressé par Julian Alvarez qu'une offre est déjà partie il y a presque un mois. Elle s'élèverait à 120M€ + 2 joueurs en échange, certainement Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. L'offre est en plus accompagnée d'un salaire équivalent à celui d'Ousmane Dembélé, environ 1,5M€ par mois. Une proposition étonnante puisqu'elle ne correspond
Julian Alvarez, priorité de Luis Enrique
Si le PSG est déjà passé à l'action avec une grosse offre pour Julian Alvarez, l'Atlético de Madrid n'a pas envie de céder et a repoussé cette offre. El Chiringuito rajoute toutefois que le PSG pourrait revenir à la charge puisque Luis Enrique en fait une priorité en vue du mercato estival prochainement. L'avenir de l'attaquant de 26 ans fait beaucoup parler en Espagne en ce moment et le club madrilène n'a pas hésité à se moquer du FC Barcelone en proposant une offre ridicule concernant Lamine Yamal. Une façon aussi de se moquer de toutes les rumeurs concernant le joueur présent au club depuis 2024.