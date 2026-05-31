Transfert de Julian Alvarez : La presse espagnole annonce une folie du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur emblématique de l'Atlético de Madrid, Julian Alvarez est concerné par des rumeurs autour de son mercato à l'approche du début de cette période de recrutement estivale. L'attaquant de 26 ans serait une piste privilégiée du PSG qui devrait se montrer un peu plus actif au cours des prochaines semaines pour son effectif.

L'année dernière, le PSG n'avait pas été très actif sur le mercato pour recruter beaucoup de joueurs et modifier son effectif. Le club de la capitale pourrait changer ses habitudes cette fois-ci puisque Julian Alvarez ferait partie des petits papiers. L'attaquant espagnol est encore sous contrat jusqu'en 2030 avec l'Atlético de Madrid et il semble difficile de voir le club madrilène céder. Mais le PSG est prêt à faire des folies...

Une offre de 120M€ pour Alvarez D'après les informations rapportées par El Chiringuito, le PSG est tellement intéressé par Julian Alvarez qu'une offre est déjà partie il y a presque un mois. Elle s'élèverait à 120M€ + 2 joueurs en échange, certainement Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. L'offre est en plus accompagnée d'un salaire équivalent à celui d'Ousmane Dembélé, environ 1,5M€ par mois. Une proposition étonnante puisqu'elle ne correspond